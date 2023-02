Vészjósló szavak Orbán Viktortól

Ha az orosz-ukrán háború tovább tart, akkor egyre többen halnak majd meg - kezdi legújabb tweetjét a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a háború "hiperinflációt és gazdasági zűrzavart" hozhat, de legalábbis ettől tart.

If the #RussiaUkraineWar goes on, more and more people will die. If the war goes on, the threat of hyperinflation and economic turmoil will continue to haunt us. If the war goes on, it can spread around the world. The solution: #ceasefire #PeaceTalks pic.twitter.com/7q4x9XqLZR — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 27, 2023