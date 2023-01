Elhunyt a legendás rendőrségi szóvivő

Kedd este, fél 9 előtt pár perccel meghalt Dézsi Mihály rendőr, a BRFK egykori szóvivője.

A gyászhírt testvére jelentette be. Dézsi Gabriella Melinda azt írta: "Mély fájdalommal tudatom veletek, hogy bátyám Dézsi Mihály ma 20 óra 25 perckor örökre lehunyta szemét".

Dézsi Mihály, a BRFK egykori szóvivője, aki rendszeresen nyilatkozott a médiának kiemelt bűncselekményekben, 2007-ben csatlakozott az MDF-hez, de a választásokon nem ért el sikert - olvasható az Index oldalán.

Sógor Zsolt is megemlékezett róla. Ő azt írta: 41 éve találkoztunk először, majd éveket dolgoztunk együtt, sok csibészségben, és jóban-rosszban együtt voltunk. A jelenleg ügyvédként dolgozó volt BRFK szóvivő megdöbbent, hiszen ahogy fogalmazott a közösségi médiában: "nem is értem, pár napja beszéltünk, hogy most már tényleg, megyünk hozzájuk Sukoróra".

Szomorú érdekesség, hogy egy december 27-ei posztja alatt többen érdeklődtek felőle. Akkor azt írta: "jól vagyok. Minden rendben. Csak a nejem sajnos nagyon nincs jól..."

