2024-re olimpiát tervezett a kormány, de most a kézilabda-Eb-t is lemondják – a nap hírei

Kifizeti a 2024-es Erasmus és a Horizont ösztöndíj-programok költségeit az állam, ha addig nem tud megegyezni az Európai Bizottsággal - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az év első Kormányinfóján hozzátette: a kormány kész akár pert is indítani az ügyben az Európai Bíróságon. A miniszter kiemelte: márciusban fogadhatja el a jövő évi költségvetés módosított változatát az Országgyűlés és ha sikerül elkerülni a recessziót, akkor az átlagfogyasztás erejéig megtartható lesz a rezsicsökkentés, a családtámogatások pedig bővülhetnek is. Beszélt arról is, hogy a kormány továbbra is azt tervezi, hogy április 30-ig marad az élelmiszerárstop. Azt mondta: amíg nincs áruhiány és az intézkedés nem okoz több kárt, mint hasznot, addig van értelme a fenntartásnak.

Magyarország 370 milliárd forintnyi adósság előtörlesztését teljesítette tegnap - jelentette be Facebook-videójában a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: az Államadósság Kezelő Központ egymilliárd dollár értékben vásárolt vissza idén és jövőre lejáró dollárkötvényeket. Hangsúlyozta: a lépéssel javult az államadósság futamideje és erősödött Magyarország pénzügyi stabilitása.

Uniós forrásokat kap Magyarország az olaj-infrastruktúra fejlesztésére – írja közleményében a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja. Az Európai Parlament költségvetési, valamint gazdasági és monetáris bizottságai ma szavaztak az energiaellátást érintő javaslatcsomagjáról. Összesen mintegy 300 milliárd euró áll majd rendelkezésre a következő években.

Járványos szintre emelkedtek az influenzaszerű megbetegedések, emellett zajlik egy légúti óriássejtes vírus okozta járvány is – közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, hogy az év első hetében csaknem 162 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel, közülük 19 ezer embernél a klinikai tünetek alapján influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. A megbetegedések 20 százalékkal, az influenzaszerű megbetegedések pedig 50 százalékkal emelkedtek az év utolsó hetében mérthez képest.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 75 ügyben tett feljelentést az egészségüggyel összefüggésben feltárt bűncselekmények gyanúja miatt. Ebből 11 esetben van szó hálapénz átadásáról, tíz- és nyolcszázezer forint közötti összegben. A feltárt ügyek között közfeladati helyzettel és a védettségi igazolással való visszaélések dominálnak, ezen kívül rémhírterjesztés, személyes adattal visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, és még testi sértés is előfordult.

Már elérhetők a friss szja-bevallási információk a NAV honlapján. Akik az adóhatóság által elkészített tervezet helyett maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek a webes kitöltő programhoz. Az szja-bevallási és befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára május 22-e.

Minden Dunaferr-dolgozó megkapja a decemberi fizetését a napokban – közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Czomba Sándor a Világgazdaságnak arról is beszélt, hogy informálisan megkezdődtek a tárgyalások az állami cégek vezetőivel és a szakszervezetekkel a béremelésről.

Megállapodás született a Volánbusz és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között az egységes üzemanyag-normarendszer megvalósításáról és a munkába járás szabályozásáról, így nem lesz sztrájk. A megállapodás értelmében a Volánbusz 20 forinttal emelte a munkába járási költségtérítés kilométerenkénti mértékét, illetve vállalta, hogy bevezeti az egységes üzemanyag alapnormát.

Hat fővárosi kerület kormánypárti frakcióvezetője kezdeményez fegyelmi eljárást a polgármestere ellen, amiért azok nem egyeztettek a kormánnyal az energiakompenzációról. Nagy István, a IV. kerületi Fidesz frakcióvezetője szerint elmondta: azok a baloldali kerületi polgármesterek, akik nem mentek el az egyeztetésre Láng Zsolt kormánybiztossal és így a kerületük nem részesül az energiaár-kompenzációból, megkárosítottak 600 ezer kerületi lakost, akit képviselniük kellene.

A Momentum kezdeményezi, hogy az Országgyűlés nyilvánítsa terrorista államnak Oroszországot. Az ellenzéki párt teljes frakciója politikai nyilatkozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek. A Momentum a kezdeményezésben a köztársasági elnök közelmúltbeli kijelentéseire hivatkozik. Novák Katalin tavaly novemberi kijevi látogatásán egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin felelőssége a háborúért kristálytiszta.

Jövő héten szállítják Lengyelországba a német hadsereg készleteiből felajánlott, amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétarendszereket - erősítette meg a lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes. A fegyvereket német személyzet kezeli majd, de a lengyel hadsereg parancsnoki rendszere alá rendelve. Az ütegeket a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságba telepítik.

Az Európai Kézilabda Szövetséget meglepetésként érték azok a kormányzati nyilatkozatok, amelyek szerint Magyarország visszalép a jövő évi női Európa-bajnokság megrendezésétől. A Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió kérdésére azt mondta, hogy Magyarország várhatóan visszalép a 2024-es magyar-osztrák-svájci női Európa-bajnokság rendezéstől.