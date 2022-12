Raskó György: újabb élelmiszerdrágulás vár a magyarokra jövőre

A hazai és nemzetközi folyamatokból arra lehet következtetni, hogy 2023-ban tovább fognak drágulni az élelmiszerek a magyar boltokban – írja az agrarszektor.hu.

"Sok termék esetében a megdrágult energiaköltségek most épülnek be a termelési költségek közé. Ez egy olyan jelentős extra költségtényező, ami miatt kizárt, hogy bármelyik állati termék árszintje csökkenjen" – mondta el Raskó György, agrárközgazdász. Szerinte a nemzetközi környezet is áremelkedést mutat, mivel magasabbak az árak a német sertéspiacon.

A magyar felvásárlók is ezt figyelik, mert ezeket az árfolyamokat fizetik a termelőknek. A szakember szerint két hónap alatt a malac ára 20 ezer forintról 30 ezerre emelkedett. A takarmányok ára csökkent a nemzetközi tőzsdéken, de ennek a hatása csak az elkövetkező 5-6 hónapban még nem fog érvényesülni Magyarországon.

Mint korábban írtuk, a kormány 2023. április 30-ig meghosszabbította az egyes alapvető élelmiszerekre kivetett hatósági árakat. Raskó György szerint nem vesznek fel új termékeket ársapkával érintett élelmiszerek közé. Az intézkedés kapcsán rendkívül probléma a döntéshozók számára, hogy

ha eltörlik az ársapkát, akkor majdnem minden érintett terméknél 100 százalék körüli áremelkedés lesz.

Raskó György úgy látja, hogy az újabb meghosszabbítás hátterében az lehet, hogy még nincs meg a módja annak, hogy miként lehetne a valós piaci árak és a befagyasztott árak közötti szakadékot áthidalni. Az azonban biztos, hogy egy az egyben nem lehet ráterhelni a lakosságra ezeket.

A szakértő szerint az élelmiszerek beszerezhetők külföldről, bizonyos esetekben a belföldi árszintnél alacsonyabb árakon is. A kormánynak tehát nem kell attól félnie, hogy az ársapka meghosszabbítása az üzemanyaghoz hasonló átmeneti hiányokat okozna.

December 6-án, 23 órás hatállyal a kormány eltörölte a benzinre és a gázolajra vonatkozó árstopot. A szakember szerint ennek a negatív hatása a növénytermesztésben csak márciusban, tavasszal fog először jelentkezni, hiszen most nem zajlanak munkálatok a földeken. Az állattenyésztés terén viszont minden minden ágazatban azonnal jelentkezett ez a plusz költség.

Az agrárközgazdász elképzelhetőnek tartja, hogy április 30-a után ismét meghosszabbítják az élelmiszerárstop hatályát. Raskó György szerint a kormány a politikai hangulat függvényében azt fogja mondani, hogy most megint vizsgázik a rendszer: ha ugyanis jövő február és április között nem lesz élelmiszerhiány az adott termékekre, akkor nem lesz kockázata a meghosszabbításnak. A szakember szerint a kormány a lakosság hangulata jobban érdekli, mint az, hogy termelő lesz kénytelen befejezni a tevékenységét a kigazdálkodhatatlan veszteségek miatt.

"Az élelmiszerfogyasztás volumenében is jelentős csökkenés lesz megfigyelhető.

A lakosság ugyanis úgy gondolkozik, hogy inkább legyen fűtés és világítás, és majd kevesebb élelmiszert fognak vásárolni. A következő időszakban az élelmiszerfogyasztás minőségi összetétele emiatt negatív irányba fog fordulni, vagyis a magyarok inkább a gyengébb minőségű, de olcsóbb élelmiszereket fogják keresni a boltokban" – figyelmeztetett Raskó György. Hozzátette: az élelmiszerkereskedelem eladási volumenében már most is tíz százalék körüli a csökkenés.

