Neubauer Katalin: a mai helyzetben képtelenség tovább tartani az élelmiszerárstopot

A Magyar Közlönyben december 28-án jelent meg a rendelet arra vonatkozóan, hogy mekkora készlet szükséges a boltokban az árstopos termékekből.

"Szükség esetén a kereskedőknek meg kéne duplázni a készleteket, hogy a vásárlókat ezeken a hatósági árakon ki tudják szolgálni. A nagy problémát az jelenti, hogy ezeket a mesterségesen tartott árakat – amelyek a 2021. október 15-i árakhoz lettek rögzítve – már képtelenség a mai helyzetben tovább tartani" – mondta el az InfoRádiónak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A kormány április 30-ig hosszabbította meg az élelmiszerárstopot, így a következő termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál:

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb,

a csirkemell,

csirke far-hát,

csirkehát,

csirkefar,

csirkeszárnyvég

UHT 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej.

A tyúktojásnak és az étkezési burgonyának sem haladhatja meg az ára a 2022. szeptember 30-án megállapítottat, az utóbbi alól kivétel az újburgonya.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség a szaktárcának már májusban jelezte, hogy vezessék ki az élelmiszerárstopot, és felsorolták azokat a negatív hatásokat, amelyek ennek következtében várhatóak. Például

több lesz a boltbezárás, megnő az import, tovább drágulnak az egyéb élelmiszerek, hiány és komoly volumencsökkenés tapasztalható majd a nem hatósági áras termékeken.

A hatást most a bőrünkön tapasztaljuk: a magyar kereskedők köréből már nagyáruház is bezárt.

Neubauer Katalin kifejtette, hogy az élelmiszerárstop már 12 hónapja tart, a kereskedelem által rendelkezésre bocsátott hatósági áras termékekből "gyakorlatilag minden háztartásban lehetett készletezni". A valós piaci árral szerinte gyorsan kell szembesíteni a fogyasztót, mert a húsvéti bevásárlási láz is előttünk van.

Az előírásokat a cukor, az olaj esetében a legnehezebb tartani, de mivel madárinfluenza időszaka van, ezért a tojás, a friss baromfi hús, a csirkemell, csirke-farhát tekintetében lehetnek problémák a közeljövőben.

"Az biztos, hogy ha Magyarországon madárinfluenza van, és más országból megoldható az import, akkor az fog beérkezni az országba"

– jelentette ki.

Közkeletű volt az a vélekedés, hogy a kereskedők az élelmiszerárstop hatásait kompenzálva más termékek árát jobban emelték. Neubauer Katalin szerint a háború kezdete óta komoly termelőiár-változások voltak, nyáron a komoly aszály majd az energiaáremelés minden termelőt áremelésre kényszerített. A vásárlók azt gondolhatják, hogy a kereskedelem minden terhét – amit a hatósági ár okozott – a kereskedők más termékeken próbáltak behozni. A háttérben inkább az áll, hogy nagyon jelentős termelői áremelkedések voltak az elmúlt 12 hónapban.

Arról még nincs pontos adat, hogy az elmúlt nagyjából egy évben hány magyar bolt zárhatott be és hogy jelenleg hány van veszélyben. Az első félév és a harmadik negyedév tekintetében nem változott a tendencia, de nagyon komoly változás, hogy most már nemcsak a kisboltok zártak be, hanem a nagyobb alapterületűek is. "Ezért gondoljuk azt, hogy ezzel most már komolyabban kell foglalkozni" – hangsúlyozta.

