A Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását javasolják az Európai Parlament jelentéstevői - a nap hírei

Az uniós pénzek visszatartását javasolják az Európai Parlament jelentéstevői, mert úgy értékelik, hogy a magyarországi a jogállamisági kérdésekre továbbra sem született megoldás. A finn néppárti Petri Sarvamaa azt mondta: úgy látják, hogy a magyar kormány által vállalt 17 intézkedés közül csak kettő foglalkozik a konkrét üggyel, és eddig még csak hármat intézkedést hajtottak végre. A Brüsszellel kötött megállapodás értelmében november 19-ig kell a magyar kormánynak bemutatnia, hogyan teljesítette azokat az ígéreteit, amelyek garantálják az uniós források átlátható felhasználását, egyúttal megszüntetik a korrupciós kockázatokat. Ha a bizottsági értékelés alapján az EU-s források továbbra is veszélyben vannak Magyarországon – és ezt az álláspontot kétharmados többséggel az EU többi tagja is támogatja –, akkor 7,5 milliárd eurós forrást fagyasztanak be a kohéziós alapokból.

Magyarország - Lengyelországgal együtt - az uniós növekedési rangsor élmezőnyébe jutott annak ellenére, hogy a helyreállítási forrásokat még nem kapta meg - közölte Facebook-oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály a KSH keddi adatközlésére hivatkozva megállapította: a magyar GDP-adat az 5. legmagasabb volt az európai uniós országok között, a lengyel növekedés pedig a 4. Mindkét ország gazdasági teljesítménye jóval meghaladta a 2,4 százalékos uniós átlagot.

Tizenhárom éves mélypontra esett a magyarországi német vállalatok üzleti bizalma. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

konjunktúrajelentéséből az derül ki, hogy a német cégek 72 százaléka számít a magyar gazdasági kilátások romlására a következő 12 hónapban és csak öt százalék vár javulást. Az üzleti várakozásaik romlásával párhuzamosan minden második cég tervezi beruházási kiadásainak csökkentését, de mindössze 15 százalék gondolkodik létszámleépítésben,

A turisztikai akcióterv bővítését szorgalmazza a fürdőszövetség. Azt írták: a sokszorosára emelkedő energiaárakat nem tudják kigazdálkodni a fürdők, ezért javasolják a fürdőszolgáltatások 27 százalékos áfájának csökkentését, a Covid-időszakhoz hasonló bértámogatást, valamint az energiaköltségek növekedését kompenzáló alap létrehozását.

Akadozhatnak a minimálbér-tárgyalások a kormányátalakítás miatt, bizonytalanná válhat az év végi megállapodás – írja közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Az érdekképviselet szerint Palkovics László miniszter lemondása és a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnése után bonyolódik a jövő évi minimálbér-tárgyalások folytatása, mert nem tudni pontosan kivel fognak egyeztetni.

Rekordszintre gyorsult az éves infláció az eurózónában októberben. A múlt hónapban 10,6 százalékos pénzromlást mértek, míg az EU egészében 11 és fél százalékra nőtt a fogyasztói áremelkedés - közölte végleges adatként az Eurostat.

Megállapodás született az ukrán gabona fekete-tengeri exportjáról szóló egyezmény meghosszabbításáról - jelentette be az ENSZ főtitkára. António Guterres tájékoztatása szerint a hosszabbítást minden érintett fél elfogadta. Az Oroszország és Ukrajna között Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött megállapodás hatálya a hét végén járt volna le.

Az oktatásért tüntetnek több vidéki városban. A tiltakozásokat a pedagógus-szakszervezetek és civilek közösen szervezték. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke azt mondta: folyamatosan nyomást kell gyakorolni a kormányra, már nem csak a fővárosban van tiltakozás, hanem vidéken is. A mai akciók már a holnapi országos élőlánchoz kapcsolódnak. A közös kiállásban részt vesz többek között Miskolc, Pécs, Szeged, Győr, Szentes, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Szekszárd, Szolnok, Kecskemét, Veszprém, Zalaegerszeg, Eger.

Több mint 2 milliárd forintos fejlesztési forrásból folytathatja munkáját a meddőség hátterének vizsgálatával, valamint a mesterséges megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelésével is foglalkozó nemzeti laboratórium Pécsen. A kutatásokra azért van szükség, mert a meddőség orvosi és társadalmi problémát jelent a fejlett világban. Magyarországon csaknem 150 ezer pár küzd meddőségi problémával.

Az elmúlt héten 14 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A betegek csaknem 30 százaléka gyerek, több mint 34 százaléka 15-34 éves. A 45. héten érkezett minták közül egyben az influenza vírusát, 2 betegnél a légúti óriássejtes vírust, 13 betegnél a koronavírust mutatták ki.

Átadta Budapest díszpolgári címeit a főpolgármester. Ezzel megkezdődött a Budapest egyesítésének 150. évfordulója alkalmából rendezett, 2 éven át tartó ünnepségsorozat. Díszpolgári címet kapott mások mellett Dés László, Udvaros Dorottya, Závada Pál és Ürge-Vorsatz Diana.

Bizonytalan helyzetük miatt döntöttek az országváltás mellett az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek. A két sportoló a Nemzeti Sportban megjelent interjúban távozásuk fő okaként az edzői stáb változását jelöltek meg. A testvérpár azt is elmondta, hogy még nem tudják, hol folytatják pályafutásukat, de kifizetik az országváltáshoz szükséges összeget a szövetségnek.