November 4-e, nemzeti gyásznap - a nap hírei

1956. november 4-én is bebizonyosodott, hogy a magyarság csak magára támaszkodhat, nem számíthat másra - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nemzeti gyásznapon Dombóváron. Potápi Árpád János az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján tartott megemlékezésen hozzátette, hogy Magyarország nem kapott érdemi segítséget. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook posztjában azt írta: tisztelet a hősöknek. Reggel katonai tiszteletadás mellett, Novák Katalin köztársasági elnök és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon.

Kisebb mértékben a Helyreállítási Alapban, nagyobb mértékben az operatív programokban vannak olyan intézkedések, amelyek részben a pedagógusok béremelését is magukban foglalják, az oktatási rendszer modernizációjával együtt – mondta a 24.hu-nak adott interjúban a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter. Navracsics Tibor hozzátette: összességében 1,5–2 milliárd eurót szán majd a kormány az alapból az oktatás fejlesztésére, ennek része az intézményi korszerűsítés és a béremelés is.

Az uniós előírásnál csaknem 50 százalékkal több földgáz volt a hazai tárolókban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közölte: a hazai földgáztárolók november 1-jére elérték a 85 százalékos töltöttséget. Ez 5,38 milliárd köbmétert jelent és 500 millió köbméterrel több az egy évvel korábbinál. Az energiahivatal közölte azt is: az ország földgázellátása továbbra is zavartalan.

Kinevezte az Integritás Hatóság vezetőit az államfő. A testület elnöke Bíró Ferenc, helyettese Holbusz Tímea és Dabóczi Kálmán. Az Integritás Hatóság az uniós jogállamisági eljárás lezárásához szükséges vállalás egyike és a brüsszeli források felhasználásával kapcsolatos csalás, korrupció vagy más jogsértés kivizsgálására jön létre a tervek szerint november 19-én.

Egyebek mellett az MTVA vezérigazgatójának lemondását és a fizetett állami propaganda betiltását követelték azon a tüntetésen, amelyet Hadházy Ákos képviselő kezdeményezésére tartottak a az állami média székházánál. A politikus arról beszélt, hogy szerinte Magyarország már nem demokrácia, hanem hibrid demokrácia, ezért a tiszták és igazak erőszakmentes hibrid forradalmára van szükség. Békés, de ha kell radikális lépéseket sürgetett, egyebek mellett forgalomlassító demonstrációkat helyezett kilátásba.

November vége előtt megkezdődhet az önkéntes alapú Európai Uniós közös földgázbeszerzés – jelentette be a belső piacért felelős uniós biztos. Thierry Breton üdvözölte, hogy a jövőbeni önkéntes csoportos beszerzésekkel az EU jelentősebb kapacitásokkal rendelkezhet amikor tárgyalásokba kezd a szolgáltatókkal. Kiemelte: Oroszország jó ideig nem lesz az unió gázszolgáltatói között.

Ukrajnában csaknem 4,5 millió ember maradt áram nélkül mára virradóra az ország infrastruktúráját ért orosz csapások miatt. Kijevben és az ország 10 másik régiójában nem volt áram. Volodimir Zelenszkij elnök elítélte az orosz hadsereg által végrehajtott kitelepítéseket a déli Herszonban. Az oroszok indoklása az ukrán hadvezetés nagyszabású rakétacsapásra készülhet a kahovkai vízerőmű gátja ellen, ami hatalmas árvízzel fenyeget.

Csütörtökön is több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Az Országos Rendőr-főkaptányság tájékoztatása szerint csaknem 6 ezer ember az ukrán-magyar határszakaszon, míg több mint 5 ezren a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 191 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 61 ember, köztük 23 gyermek vonattal érkezett Budapestre.

Több mint 1 millió 800 ezer embert érintett a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázata Magyarországon, 20 ezerrel kevesebbet, mint tavaly - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartások életszínvonaláról szóló összefoglalójukban ismertették: az egy főre eső éves bruttó jövedelem 8 és fél százalékos emelkedéssel 2 millió forintra nőtt, ugyanakkor a reáljövedelem-növekedés 3,4 százalék volt tavaly.

Az Eurostat szerint Magyarország az első az uniós adócsökkentési rangsorban. A jelentésből kiderül, hogy Magyarországon 34 százalékra javult a GDP-arányos adóterhelés 2021-ben, ezzel szemben az uniós átlag a 42 százalékot közelíti. A táblázat alapján tavaly 2,1 százalékponttal csökkent a GDP-arányos adóterhelés, míg az uniós tagországok közül csak Horvátországban, Franciaországban, Lettországban és Hollandiában mérséklődött a terhelés, a többiben stagnált, vagy emelkedett.

A második negyedév csúcseredményei után újabb rekordról számolt be gyorsjelentésében a MOL. Az elemzői várakozásokat túlteljesítve 1 milliárd 450 millió dollár, csaknem 581 milliárd forint kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt ért el a társaság a harmadik negyedévben. Ez több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti eredménynek.

Több mint 1200 tömőlúdat kellett levágni két Bács-Kiskun megyei telepen, ahol a madárinfluenza vírus ismét megjelent – tudatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Bugacon 450, Kiskunmajsán 800 madarat semmisítettek meg, miután azonosították a vírust. Felszámolták a kontaktgazdaságok állatállományát is, hogy megelőzzék a vírus terjedését. A fertőzött gazdaságok körül megfigyelési körzetet is kijelöltek, ami átnyúlik Csongrád-Csanád megye területére is.