Azok a vállalatok is jelentkezhetnek a gyármentő programra, amelyeknek félbeszakadt a jelentkezése - a nap hírei

Lehetővé teszi a kormány a pályázat benyújtását a gyármentő programra azoknak a vállalatoknak is, amelyeknek félbeszakadt a jelentkezése az energiahatékonyságot növelő beruházások támogatására - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint 168 vállalat összesen 200 milliárd forint támogatási igényt jelentett be mintegy 500 milliárd forintnyi beruházáshoz. További 214 társaság szintén megkezdte a regisztrációt, de a források kimerülése miatt azt nem tudták befejezni, most nekik nyílik meg újra a lehetőség. A vállalatoknak ezután négy hónap áll rendelkezésére, hogy a konkrét beruházásukat bemutatva a konkrét támogatási igényüket benyújtsák.

Nem ellentétes az alaptörvénnyel az a törvénymódosítás, amely bíróságon teszi kikényszeríthetővé a korrupció elleni büntetőeljárást - döntött az Alkotmánybíróság. A változtatás felülvizsgálatát a parlament kormánypárti többsége kérte. A kormány azt szerette volna megtudni, hogy az október 3-án elfogadott, az Európai Bizottság által kezdeményezett változtatás összhangban áll-e az alaptörvényben megfogalmazott ügyészségi vádmonopólium elvével. Az új eljárásrend célja, hogy a bíróság korrigálhassa, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség elutasítja a büntetőeljárás lefolytatását, vagy megszünteti azt a közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén. A törvény most Novák Katalin köztársasági elnök elé kerül.

Vissza nem fizetendő támogatást nyújt vizes sportlétesítmények üzemeltetésére a Sportért Felelős Államtitkárság. Közleményükben kiemelik: az egyeztetések és szakmai szempontok alapján kiválasztott vizes létesítmények üzemeltetői kapnak támogatást év végéig a megnövekedett számlák miatt. Hozzátették: az Államtitkárság a kialakult helyzet enyhítése érdekében a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Nemzeti Sportközpontok bevonásával felmérte a sportlétesítmények számára kiemelten fontos vizes létesítmények fogyasztási adatait és a közüzemi díjak változásával felmerülő többletterheket, a támogatások arányos megítélése érdekében.

A tudomány ünnepe a valóság ünnepe, mert a tudomány a valóság ismeretére és szeretetére nevel - fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén Budapesten. Köszöntőjében Freund Tamás hozzátette: csak a tudomány által leírt valóság ismerete és az annak bázisán való közös cselekvés hozhat megoldást a szorongató globális válságokra. A programsorozat idei mottója: Tudomány: út a világ megismeréséhez. A Magyar Tudomány Ünnepét immár 19. alkalommal szervezik meg, arra emlékezve, hogy Széchenyi István 1825. november 3-án birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia elődjének számító Tudós Társaság megalapításához.

A tanárok nagy többsége fontosnak tartja, hogy a béremelés esetén kiemelt juttatási szempont legyen, ha a pedagógus hátrányos helyzetű településen dolgozik – derült ki a Belügyminisztérium online kutatásából. A tárca közölte: a több tízezer kitöltött kérdőív eredménye irányadó a kormánynak a további pedagógusbér-emelés tervezésében is. Hangsúlyozták: a kormány elkötelezett a pedagógusok további béremelése mellett, és ha megszületik a megállapodás az Európai Bizottsággal, akkor jelentős pedagógusbér-emelés következhet. A pedagógusok 70 százaléka szerint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók fokozottabb bevonása segíthetné a tanárok munkaterhének csökkentését.

Gázhiány lehet Európában a jövő télen - figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség. A szervezet gázpiaci jelentésében azt írta, hogy az Európai Unió tagállamainak már most meg kell kezdeniük a felkészülést a 2023-as fűtési szezonra, mert a várhatóan visszaeső orosz gázbehozatal és a cseppfolyósított földgáz növekvő kínai felhasználása miatt gázhiány alakulhat ki. Várakozásaik szerint a globális LNG-kínálat 2023-ban várhatóan csak 20 milliárd köbméterrel emelkedik az ideihez képest, miközben az idén az EU-ba érkező mintegy 60 milliárd köbméternyi orosz vezetékes gáz a szankciók miatt jövőre a felére eshet, vagy akár teljesen eltűnhet a piacról.

Ismét lekapcsolták az elektromos hálózatról a dél-ukrajnai zaporizzsjai atomerőművet, miután az orosz tüzérség lövései megrongálták a megmaradt nagyfeszültségű vezetékeket - közölte az Enerhoatom. A létesítmény jelenleg csak dízelgenerátorokkal működik. Az orosz kézben lévő, de ukrán dolgozók által üzemeltetett erőműben 15 napra elegendő üzemanyag van a generátorok működtetéséhez.

Több mint három évtizede nem tapasztalt mértékben, 0,75 százalékponttal, 3 százalékra emelte alapkamatát a Bank of England. A brit jegybank a kamatdöntő ülésről kiadott közleményében azt valószínűsítette, hogy a brit gazdaság két évig tartó recesszió előtt áll. A legnagyobb unión kívüli európai gazdaság jegybankja tavaly decemberben kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát és eddig nyolc kamatemelést hajtott végre.