NAV: akadályozta az ellene folyó nyomozást a DatAdat

Jogszabálysértések, a nyomozás akadályozása, valótlan nyilatkozatok és a gyanú szerint eltitkolt bevételek - így foglalta össze a NAV a DatAdat Proffessional Kft-nél folytatott vizsgálat eddigi mérlegét. Az adóhatóság azt is írta az Infostartnak, hogy a gyanú szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját. A cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott.

A céget a sajtó Bajnai Gordonhoz köti és arról írnak, hogy segítették az ellenzék kampányát az áprilisi választások előtt.

A Magyar Nemzet legutóbb arról cikkezett, hogy a NAV-nál a cég hirtelen bevételnövekedésére figyeltek fel, ami számottevő, több mint félmilliárdos volt az elmúlt években. Állítólag a kutatás és a lefoglalások után derült ki, hogy egy, a cég tulajdonában álló, észt bejegyzésű társaság tulajdonrészét adták el egy Amerikában bejegyzett offshore cégnek több mint kétmillió euróért.

A NAV ilyen részletekbe nem ment bele, de azt megerősítették, hogy

a költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói szeptember 27-én megpróbálták lefoglalni a társaság könyvelési iratait,

de a cég jogszabálysértő működése miatt ez nem sikerült.

A DatAdat ugyanis – a törvényi előírásokat megszegve - nem a bejegyzett székhelyén működött. A társaság vezetői telefonon sem voltak hajlandóak megmondani a társaság tényleges működési helyét. Az iratokat a NAV a DatAdat könyvelőjénél sem tudta megtekinteni, mert a megadott címen nem is volt könyvelőiroda. Végül a szükséges iratok jelentős részét a könyvelést végző egyéni vállalkozó be nem jelentett irodájából sikerült lefoglalnia a nyomozóknak.

Ezeket tehát az adóhatóság közölte, amit cáfolni próbált Szigetvári Viktor, a DatAdat vezetője. A Telexnek arról beszélt, hogy "hazudik a NAV-közlemény”. Szerinte politikai koncepció alapján próbálnak ellehetetleníteni egy amerikai többségi tulajdonban álló, nemzetközi piacon sikeres vállalkozást. Hozzátette:

szemben a NAV közleményében állítottakkal a DatAdat áll a hatóságok rendelkezésére.

A konkrét nyomozást ő úgy látja, hogy amikor megkeresték telefonon, elmondta a NAV munkatársának a cég tényleges működési helyét, ahová a növekedése miatt költöztek át. Állítólag a helyszínen órákon át várta a NAV-ot, de a hatóság végül nem jött meg, így nem is tartott házkutatást.

Amúgy pedig egyszerűen azért nőtt nagyot a cég bevétele, mert nagy mértékben növekedtek a külföldi piacokon.

A DatAdat Kft. azért érdekes cég a politikai küzdőtéren mert Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz kötik. Az tény ugyanis, hogy Szigetvári Viktor kabinetfőnöke volt, valamint ott volt a Bajnai Gordon vezetésével még 2012-ben létrejött Haza és Haladás Egyesület megalapításánál is.

Az Infostarton még márciusban írtunk arról, hogy az online adatbázis-építéssel foglalkozó cégcsoport jelentősen segítette az ellenzéki pártokat a kampányban. Az Index akkori értesülései szerint a volt baloldali titokminiszter, Ficsor Ádám (ő hozta létre 2016-ban DatAdat Professional Kft-t, amelynek 2017 óta Bajnai Gordon is résztulajdonosa), már szerepet vállalhatott a 2019-es önkormányzati választásokon is. "12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert" – mondta állítólag egy ismeretlen eredetű beszélgetésben Ficsor Ádám, aki a lap szerint arról is beszélt, hogy olyan rendszert építenek, ami „felismeri azokat a szavazókat, akik hajlandóak egy lépéssel közelebb lépni a kampányodhoz”. Egyébként a cégnek állítólag a 2021 őszi, baloldali előválasztásban lehetett komoly szerepe.

A DatAdat szerepéről az április választások kapcsán is írtunk. A 24.hu értesülése szerint ugyanis az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter elismerte, hogy a mozgalma (MMM) átengedte a kampányban a DatAdatnak a saját adatbázisát, ez utóbbi 50-200 ezres nagyságú. Arról is írt az ellenzéki hangvételű lap, hogy összesen "százmilliós nagyságrendű számlákat" fogadott be az MMM Szigetvári Viktorék bécsi cégétől.

A DatAdat, már csak a tulajdonosok okán is, bőven a politikai csaták frontvonalába került. A kormánypárti politikusok rendszeresen kérdezik Márki-Zay Pétert, hogy honnan kaptak tavasszal kampánypénzeket. Október 12-én a KDNP-s Mihálffy Béla a Parlamentben találta meg ebben az ügyben a hódmezővásárhelyi polgármestert.

Nem késett Márki-Zay Péter válasza sem, amelyet szerkesztőségünknek is elküldött. Ebben az áll: "Hogy pontosan mire költöttük a több tízezer bennünket támogató, hazánkban vagy külföldön élő honfitársunk támogatását, azt ön is pontosan tudja, hiszen honlapunkon soronként, tételesen nyilvánosságra hoztuk – ellentétben önökkel, akik a mai napig egyetlen kampányukkal sem voltak hajlandóak elszámolni".

Mindenesetre úgy tűnik, hogy a baloldal kampányát jelentős mértékben Amerikából is finanszírozták, milliárdos összegekről van szó. A kérdés már csak az, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően történt-e, de ez már egy másik vizsgálat tárgya lehet. Az ilyen ügyeket ismerve, ezekre a kérdésekre azonban csak évek múlva kaphat választ a szavazó. Mondjuk a 2026-os választások előtt.

Nyitókép: MTI/MTVA