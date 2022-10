Egy borsodi kis faluban bukkant rá a hatóság a DatAdat könyvelésére

A Tokaj környéki Szegiben, egy mindössze 300 lelket számláló Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluban találtak rá az adóhatóság emberei a DatAdat Professional Kft. könyvelési adataira – értesült a Magyar Nemzet.

Ahogy arról az Infostart is részletesen beszámolt, a NAV emberei szeptember végén házkutatást tartottak a DatAdat Professional Kft. ügyében. Azért írjuk, hogy ügyében, mert egyáltalán nem biztos, hogy erre a cég hivatalosa telephelyén került sor. A NAV szerint ugyanis a kft. tudatosan akadályozta az ellenük folyó vizsgálódást. Praktikusan, a hivatalos telephelyhez képest másutt működtek.

A napilap értesülései szerint a nyomozók az után jutottak el a vidéki kistelepülésre, hogy sem a cég hivatalos székhelyén, sem a bejelentett könyvelőjénél nem akadtak nyomára. Az egyelőre nem derült ki, hogyan és miért kerülhettek a DatAdat Professional Kft. papírjai éppen Borsodba.

Megjegyzik, az idei választási kampány hajrájában kiadott DatAdatos közlemény úgy fogalmazott: „Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 6 év során sikerült felépítenünk egy nemzetközileg is eredményes vállalkozást: a cég a rövid idő alatt egy magyar kisvállalkozásból Európa egyik meghatározó kampánytechnológiai cégévé nőtte ki magát.”

A napilap szerint meglehetősen érdekes, hogy amennyiben valóban jelentős nemzetközi vállalkozásnak tekinthető a DatAdat, miért rejtegetik így az adataikat ahelyett, hogy egy komoly, ismert könyvvizsgáló vállalkozásra bíznák azok kezelését.

A furcsaságra magyarázatot adhat, hogy az adóhatóság gyanúja szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette fizetendő adóját, és a cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott – jegyzik meg.

A DatAdat szerepéről az április választások kapcsán is írtunk. A 24.hu akkori értesülése szerint ugyanis az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter elismerte, hogy a mozgalma (MMM) átengedte a kampányban a DatAdatnak a saját adatbázisát, ez utóbbi 50-200 ezres nagyságú. Frissítés Telex érdeklődésére a DatAdat közölte: az amerikai tulajdonostól elkülönülten működő magyar társaság könyvelését alapítása óta ugyanaz a könyvelőiroda végzi. „A Magyar Nemzet újságírónak Orbán Viktor ünnepi gondolatait ajánljuk figyelmébe: nem helyénvaló lesajnálni a vidékieket, ideje megérteni, hogy Budapest nem azonos az országgal. Borsodban is működhetnek professzionális, a munkájukat lelkiismeretesen végző, tisztességes könyvelők” – írták, hozzátéve, hogy a cég is és a könyvelő is minden jogszabályt betartva végzi a tevékenységét.

Nyitókép: Pixabay