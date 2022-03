Index: korábbi baloldali kormánytagokhoz kötődő adatelemző cég befolyásolhatta az előválasztás eredményét

Az Index a birtokába került dokumentumok alapján azt állítja, hogy az ellenzéki előválasztást is befolyásolhatta Bajnai Gordon és köre azokon az adatelemzéssel és kampánytanácsadással foglalkozó cégeken keresztül, amelyeket egykori titkosszolgálati miniszterével, Ficsor Ádámmal hoztak létre.

A portál szerint a Ficsor Ádám által 2016-ban létrehozott DatAdat Professional Kft., amelynek 2017 óta Bajnai Gordon is résztulajdonosa, már szerepet vállalhatott a 2019-es önkormányzati választásokon is. A hírportál birtokába került, de a cikkben nem elérhető felvételen Ficsor Ádám, aki korábban Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke is volt, majd a titkosszolgálatokat irányító miniszter lett a Bajnai-kormányban, állítólag elismerte, hogy ők segítették győzelemhez az ellenzéket egyes körzetekben és a főpolgármester-választáson is.

"12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert" – mondta állítólag az ismeretlen eredetű beszélgetésben Ficsor Ádám, aki a lap szerint azt is mondta, hogy olyan rendszert építenek, ami „felismeri azokat a szavazókat, akik hajlandóak egy lépéssel közelebb lépni a kampányodhoz”. Az egykori titokminiszter a cikk szerint azt is előadta, hogy 20-30 különböző eszközt is használnak erre a hírlevelektől kezdve az online kvízeken, játékokon keresztül egészen az olyan innovatív elemekig, amelyek például „tanácsot adnak az embereknek, hogy kérjék vissza az adójukat”.

Az Index birtokába került, hivatkozott beszélgetésben Ficsor Ádám állítólag 12 országot említ, ahol kampányokon dolgoznak, és a portál cikke szerint az is kiderül, hogy az ellenzéki előválasztás végeredményét is tudta befolyásolni a cégcsoport. Ficsor Ádám a feltételezett beszélgetésben azt is megerősítette, hogy jelenleg Márki-Zay Péternek dolgoznak.

A DatAdat az Index információi szerint a 2022-es parlamenti választásokon is segíti az ellenzéket, Ficsor Ádámnak a portál által idézett szavai szerint „107 kampány lesz Magyarországon: 106 helyi és egy esernyőkampány”. Elsősorban a billegő körzetekre koncentrálnak, 20-30 olyan körzet jelöltjeivel dolgoznak.

Az Index cikke szerint bonyolult céghálót hoztak létre a DatAdat köré, amelynek központi figurája Ficsor Ádám. Ennek részeként ő az ügyvezetője és egyik tulajdonosa a DatAdat Professional Kft.-nek, amelynek 10 százalékát a portál információi alapján Bajnai Gordon vásárolta meg. Ez a cég két további vállalatot, a Datalyze Research Kft.-t és a DatAdat HR Kft-t is birtokolja. Az Index értesülései szerint Ficsor Ádám az igazgatója továbbá a papíron Észtországban működő DatAdat OÜ-nek, a Datapraxis OÜ-nek pedig az a Szigetvári Viktor az igazgatója és társalapítója, aki korábban Gyurcsány Ferenc államtitkára és Bajnai Gordon kabinetfőnöke volt. Datad.at néven egy osztrák fiókvállalatot is létrehoztak.

A portál által megkérdezett szakértők szerint azért van szükség Észtországban bejegyzett cégekre is, mert ott lazább az uniós adatvédelmi szabályok betartatása, így könnyebb lehet a választók megszerzett adatainak a felhasználása.

