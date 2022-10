"Érti, hogy hol van", magához tért a HÉV-balesetet szenvedett 16 éves fiú

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, még szeptember 15-én egy 16 éves fiatalt elütött a H5-ös HÉV. A helyszínre akkor mentőhelikopter is érkezett, a fiút súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Három héttel a baleset után a Borsnak nyilatkozott a tinédzser édesapja. Az mondja, hogy fia felébredt kómából és egyre jobb az állapota.

Továbbra is intenzív osztályon kezelik, de

láthatóan érti, hogy hol van.

Beszélni még nem tud, mert tubus van a szájában, ezért a baleset körülményeiről sem tudták még megkérdezni.

Annyi szinte biztos, hogy fülhallgatóval sétált a balesetnél, akkor a Facebookon többen is arról írtak, hogy "átment a síneken fejhallgatóval telefonozva. Fékezett es dudált a HÉV, de sajna nem hallotta”.

A fiatal a szerelvény alá szorult, kiszabadították, és életveszélyes állapotban vitték kórházba. Később kiderült, hogy koponya és hasi sérülést, többszörös végtag, valamint csípősérülést szenvedett, úgy tudni a bokája is eltört.

Az édesapa még arról is beszélt, hogy elsőre egy hétórás műtéten voltak túl. Fontosnak tartotta azt is, hogy tisztázzák, szó sem volt öngyilkossági kísérletről. Éppen ezért "szeretnék tudni, hogy mire emlékszik, de most az a legfontosabb, hogy mielőbb felépüljön".

Két évvel ezelőtt Budatéténynél történt hasonló tragédia. Az Infostarton is megírtuk, hogy egy fülhallgatós fiatal lány lépett a vonat elé. Valószínűleg nem hallotta a felé robogó a vonatot.

KAPCSOLÓDÓ Beköszönthet végre az egységes töltők korszaka az EU-ban Az EP készen áll az egységes töltőről, így az e-hulladék csökkentéséről és a hordozható elektronikus készülékek...

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs