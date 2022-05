Beköszönthet végre az egységes töltők korszaka az EU-ban

A belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság április 20-án fogadta el a rádióberendezésekről szóló irányelvvel kapcsolatos álláspontját, amelyet a plenáris ülésen szerda reggel tett bejelentéssel az Európai Parlament jóváhagyott. A Ház így készen áll a jogszabály végső formájáról az uniós kormányokkal folytatott tárgyalások megkezdésére – olvasható az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája sajtóközleményében.

Az új szabályok értelmében a fogyasztóknak nem kellene minden új készülékkel új töltőt és vezetéket venniük, hanem ugyanazt a töltőt használhatnák az összes kis és közepes méretű elektronikus eszközükhöz. Mindegy, hogy melyik gyártótól származnak, a vezetékes töltőről tölthető mobiltelefonokat, a táblagépeket, a digitális fényképezőgépeket, a fejhallgatókat, a kézi videójáték-konzolokat, a hordozható hangszórókat ezentúl USB C típusú csatlakozással kellene felszerelni. A kötelezettség alól csak azok a készülékek jelentenek kivételt, amelyek túl kicsik ehhez a csatlakozóhoz, például az okosórák, az egészségi állapotot nyomon követő eszközök és bizonyos sporteszközök.

Az irányelv felülvizsgálata annak az uniós törekvésnek az egyik eleme, hogy az egységes piacon megjelenő termékek, és különösen az elektronikai berendezések fenntarthatóbbak legyenek, és kevesebb elektronikai hulladékot termeljünk.

Egyértelmű tájékoztatás a töltésről

A képviselők azt szeretnék, ha az új termékeken egyértelmű információ és könnyen érthető címkék tájékoztatnának a töltési módokról, és hogy a csomagolás tartalmaz-e töltőt. Ez segítene a félreértések kiküszöbölésében és leegyszerűsítené a vásárlói döntéseket, hiszen a fogyasztók gyakran már számtalan töltővel rendelkeznek és nincs szükségük egy újabbra.

A képviselők a vezeték nélküli töltés terjedése miatt arra kérik az Európai Bizottságot, hogy 2026 végéig nyújtson be egy tervet a vezeték nélküli töltési rendszerek harmonizálására is. A cél az, hogy az unió elkerülje a piac ismételt felaprózódását és csökkentse a környezet szempontjából káros hulladék mennyiségét. A képviselők emellett a fogyasztók számára kényelmesebbé tennék a töltési megoldásokat, és kiküszöbölnék azt a helyzetet, amikor a fogyasztók az egymással nem együttműködő rendszerek miatt egy-egy gyártó foglyává válnak.

Alex Agius Saliba (S&D, Málta) jelentéstevő szerint „évente félmilliárd hordozható készülékekhez készült töltőt szállítanak Európába, ami 11-13 ezer tonna e-hulladékot eredményez. A mobiltelefonok és egyéb kis és közepes méretű elektronikai cikkek egységes töltőjével mindenki jól járna. A bizottsági tervezetre építve mi 2026-ra a vezeték nélküli töltési technológiák interoperabilitását is előírnánk, és egyértelmű címkékkel segítenénk a vásárlók tájékoztatását. A javaslat hatáskörét is bővítettük, több termékre, többek között laptopokra is kiterjesztve azt.”

A közlemény végül megjegyzi, hogy az EP és a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság már egy évtizede sürgeti az egységes töltő bevezetését és egy erre vonatkozó jogszabálytervezet benyújtását a Bizottságtól.

