Háború elől menekülő oroszok vízuma - itt a magyar álláspont

Magyarországon továbbra is schengeni vízumhoz juthatnak az orosz állampolgárok – mondta Szijjártó Péter a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjúban. Mint a külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozta, tiszteletben tartja, ha más tagállamok úgy döntenek, nem állítanak ki vízumot az orosz állampolgároknak, de hazánk nem tervez hasonló lépést - tudósított az Index.

Mint arról az Infostart is beszámolt, tömegesen kezdtek külföldre menekülni a tartalékosok részleges mozgósításának bejelentése előtt és után orosz állampolgárok. Georgia és Finnország felé is hosszú sorok álltak. Később Csehország bejelentette, hogy nem ad számukra humanitárius vízumot. Hasonlóan elzárták kapuikat a balti országok, valamint a 24.hu tudósítása szerint legutóbb Szlovákia is.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter