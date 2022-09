Zárolták Völner Pál és családja vagyonát

A 83 millió forint kenőpénz átvételével gyanúsított volt államtitkár családtagjait is sújtja a vagyonzár, fia autóját például az utcáról szállították el - írja a 24.hu. A portál idézi a volt fideszes politikus ügyvédjét is, aki szerint törvénytelen az intézkedés, hiszen ellenőrizhető, hogy Völner Pál bankszámlájára korábban beérkezett parlamenti fizetése nem bűnös vagyon. Az egykori államtitkár védője azt is elmondta: a vagyonvisszaszerzési hivatal határozata semmilyen indoklást nem tartalmazott, noha a hivatalnak több hónap állt rendelkezésére, hogy a tényeket tisztázza.

Völner Pál pedig az intézkedéssel kapcsolatban annyit közölt:

"Történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül."

Völner Pált tavaly decemberben hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg.

A Legfőbb Ügyészség szerint összesen 83 millió forintot kapott a végrehajtói kar elnökétől,

a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket Schadl György támogatott. Az ügyészség azt gyanítja, hogy Schadl még több pénzre, több mint 880 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkáraként Völner Pál a gyanúsítása után azonnal lemondott. Akkor azt közölte, nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte, de vállalja az ügy politikai következményeit. A történtek után a politikust már nem indította a Fidesz az áprilisi országgyűlési választáson, államtitkárként a korábban szintén e posztot betöltő Répássy Róbert váltotta.

