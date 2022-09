Így újul meg a Várban a József főhercegi palota – videó

Újjászületik József főherceg egykori palotája a Budavári Palotanegyedben. A Szent György téren található épület kivitelezésének első ütemét a Magyar Építő Zrt. 2021 júliusában kezdte meg. A palotát a Nemzeti Hauszmann Program keretében építik újjá, a Várkapitányság megbízásából – írja a magyarepitok.hu.

A palota épülete kulturális, turisztikai és irodai funkciókat lát majd el vegyesen. A tervek szerint ismét látogatható lesz a főhercegi palotához tartozó kert és a neoreneszánsz stílusban épült egykori istálló is.

Az egy évvel ezelőtt kezdődött munka a feltárásokkal és a feltárt árkok tömedékeléseivel vette kezdetét, ezután indultak el az alaplemez kivitelezési, és a liftakna bányászati munkái is. 2022 tavaszán már a szerkezetépítés második szakaszánál tartottak, készültek az alagsori falak és a liftakna szerkezetépítési munkái is elindultak. A nyár folyamán is látványosan haladt az építkezés: az alagsor és a liftakna vasbeton szerkezete is szinte teljesen elkészült.

Augusztusban a várfal tövében elindultak a próbacölöpözési munkálatok, a szerkezetépítés befejezése 2023. tavaszára várható.

A munkálatokról látványos videóval jelentkezett a kivitelező Magyar Építő Zrt.

Nyitókép: magyarepitok.hu