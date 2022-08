Látványos szakaszába lépett a Budapest-Belgrád vasútvonal építése - képek

Ez egy tipikus vasúti projekt, amelynél az előkészület, a tervezés és az engedélyeztetés legalább annyi időbe telik, mint maga az építés – kezdte a miniszter. Palkovics László elmondta, hogy eddig is dolgoztak, csak az nem volt látványos. Most viszont már megérkezett egy sínfektető gép és hamarosan csatlakozik majd hozzá még egy. Így már igazán látványos lesz az építkezés.

Arról is beszélt, hogy eddig sikerült tartani a határidőket és reményei szerint 2025-ben át is adhatják az egész pályát.

KAPCSOLÓDÓ Tőlünk már vonat is mehet Kínába Harmincéves szünet után újraindult a teherforgalom a Szeged-Röszke vasútvonalon. Az első szerelvény hétfőn este...

Mint mondta, szinte minden meg fog újulni. Eredetileg kétvágányos pályának épült a vonal, de a trianoni rendelkezések miatt az egyik sínpárt fel kellett szedni.

Most újból két vágányon közlekedhetnek majd a vonatok.

Azt is elmondta, hogy nemcsak a vasúti pálya, hanem a kapcsolódó infrastruktúra is korszerűsödik, így a megállókat és az állomásokat is felújítják. A biztosító berendezések pedig a legmodernebbek lesznek. Arra is figyelnek, hogy ott, ahol a pálya lakott terület közelében fut, a síneket gumiba ágyazzák, mert igy sem a zaj, sem pedig a rezgések nem adódnak át.

„Gyakorlatilag megújul a teljes vonal” – hangoztatta Palkovics László.

KAPCSOLÓDÓ Palkovics László: tenger helyett vasút A török-magyar vasúti fejlesztésben Szerbia és Bulgária is benne van....

Arról is beszélt a miniszter, hogy számos feltételnek meg kellett felelni, amikor nekiláttak a vasútvonal korszerűsítésének. Ezek egyike az volt, hogy a Szerbia felől érkező vonatok elkerüljék az építés területét, és ne kelljen teljes vágyányzárat alkalmazni. Jó hírként említette, hogy sikerült gyorsan felújítani a Szeged-Röszke, Szeged-Szabadka vasútvonalat, így már el tudják kerülni az építési területet a délről érkező vonatok.

"Persze, teljes vágányzár mellett gyorsabban haladtunk volna, de megtaláltuk a megoldást és az működik is" – közölte az InfoRádióval Palkovics László, technológiai és ipari miniszter. Vasúti sínek a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről tartott sajtótájékoztató helyszínén, a Kiskőrös vasútállomás közelében lévő rakodóterületen 2022. augusztus 26-án. A több mint 2 milliárd dollár értékű, 2025-re elkészülő beruházás jelenlegi szakaszában nagyteljesítményű speciális gépekkel dolgoznak a pálya kialakításán. A vonal teljes megújításával a Kínából Európába tartó áruk a görögországi kikötők érintésével leggyorsabban Magyarországon keresztül érhetik majd el úti céljukat. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

A projektet bemutató pénteki sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy a vasútvonal részévé vált a Kínát, Ázsiát Európával összekötő, úgynevezett selyemútnak, amelynek Ukrajnán keresztül, Oroszország, Kazahsztán érintésével Kínába tartó szakasza most nem használható, de a Törökországon keresztül Európába érkező szakaszon biztosított a közlekedés. Nyáron a szerb, bolgár és török társminiszterekkel megállapodást írtak alá, hogy a Boszporusz alatt átjövő, úgynevezett középső selyemút is csatlakozik ebbe a vasútvonalba.

Palkovics László elsőrendű érdeknek nevezte, hogy bármely irányba is tart a selyemút, vasúti szakasza Magyarországon keresztül haladjon. Fontosnak tartotta azt is, hogy azt a vasúti forgalmat, amely az építés idején esetleg másfelé megy, visszatereljék majd Magyarországra.

Kiderült még az is, hogy

a személyszállításban elővárosi viszonylatban 20 perccel rövidebb lesz a menetidő,

a Budapest-Kelebia útvonalon 1 órával rövidebb,

a Budapest és Belgrád közötti jelenlegi csaknem 8 órás menetidő 3,5 órára fog csökkenni

A MÁV közleménye szerint a Soroksár és Kelebia között további szakaszokon is folyamatban vannak a munkálatok, Szeptember 1-től megindul a Kiskunhalas-Kisszállás szakaszon az új nyomvonal földmunkája a V-Híd tulajdonában lévő gépekkel és eszközökkel. Nagy léptékű fejlesztés Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: a helyszínen látható 150-es számú vasútvonal idén 140 éves, az első, Budapest-Szabadka közötti szakaszát 1882-ben adták át a forgalomnak. A tavaly októberben kezdődött munkálatok most újabb, gyorsabb fázisba léptek - tette hozzá, megjegyezve: a kiskőrösi vasútállomáson elkezdődött a vágánystabilizáló nagygépes munkavégzés. A mintegy 160 kilométeres pálya 22,5 tonnás tengelyterhelésre épül, amely lehetővé teszi a gyors személyforgalmat és a nagy tömegű áruk szállítását - tette hozzá. Átépül 341 kilométer pálya, 91 szintbeni, kettő különszintű keresztezés, 13 gyalogos peronaluljáró, 26 lift, 29 ezer négyzetméter kényelmes beszállást biztosító magasperon épül, kialakítanak 381 P+R és 410 B+R parkolót. Továbbá 59 kilométeren zaj-és rezgésvédelmet. Ezt a vasútvonalat a legmodernebb ETCS 2 (European Train Control System) szintű egységes, európai vonatbefolyásoló-rendszerrel és korszerű biztosítóberendezéssel is felszerelik - sorolta. Az Európai Unió célja, hogy 2050-re a közepes távolságú személy-és áruszállítás 50 százalékát vasútra és vízi útra terelje, ezáltal a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátást 60 százalékkal csökkentse - tette hozzá.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt