Azonnali vízkorlátozásra kényszerült Orfű

A Baranya megyei településen nemcsak a szárazság okoz problémát, hanem az is, hogy most zajlik a vízhálózat felújítása, ezért egyébként is kevesebb víz van a tározóban. Egyes területeken érezhető, hogy a munkálatok miatt csökkent a víznyomás – adta hírül az ATV.

Füziné Kajdy Zita polgármester a helyzet kapcsán úgy fogalmazott a csatornának, hogy „optimális esetben, amikor minden flottul működik, akkor tudják ellátni a nyári vendégsereget. Téli időszakban ugye egyszerűbb az élet, akkor sokkal kevesebb a vízfelhasználás. Ilyenkor azonban mindenre szükségünk lenne.”

Az önkormányzat döntése értelmében a településen momentán

tilos ivóvízzel autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni.

Orfű polgármestere arra is kitért, hogy nagyon szűk határidőt kaptak a vízhálózat felújítására, ezért voltak kénytelenek a szezonban építkezni. Az új rendszertől azt várják, hogy megszűnnek a korában gyakran előforduló csőtörések.

Nyitókép: Unsplash.com