450 ezerért keresnek kukást

Egy a Pénzcentrumhoz eljuttatott levélből kiderül, hogy a szemétszállításban is akut munkaerőhiány van: akár havi 450 ezer forintot is kaphat az, aki most vidéken kukásnak áll. Az egyik cég már az önkormányzatok segítségét kéri a toborzásban.

A lap birtokába jutó levélben a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kér segítséget a partner önkormányzatoktól a toborzáshoz, ugyanis már annyira akut a munkaerőhiány, hogy az a szemétszállítási feladatok ellátását veszélyezteti:

Két munkakörbe keresnek sürgősen embert heti 40 órára, az egyik a tehergépjármű-vezető: ezért mozgóbérrel együtt havi 450 ezer forintos bért ajánlanak, míg a szemétszállítási-rakodó munkakörbe ez az összeg 350 ezer forint a mozgóbérrel együtt. Az viszont nincs benne a levélben, hogy nettó vagy bruttó fizetést értenek-e ez alatt.

Területileg Kecskemétre, Ceglédre, Izsákra, Kiskunlacházára, Vácra és Kerepesre, valamint ezeknek a településeknek a térségébe keresnek kukásokat.

Nyitókép: Pixabay