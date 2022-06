Történelmi mélypontjára gyengült a forint az euróval és a dollárrral szemben is - a nap hírei

Történelmi mélypontjára gyengült a forint az euróval és a dollárrral szemben is. Az euró árfolyama átlépte a 400 forintot, 402 forint 80 fillért is kértek egy euróért. A dollárral szemben is negatív rekordra gyengült a forint: már 386 forint 10 fillért adnak egy dollárért. A Portfólió emlékeztet, hogy a háború kitörése óta a magyar deviza 10 százalékkal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty és a cseh korona gyakorlatilag stagnált.

Áprilisban tovább gyorsult a mezőgazdasági árak emelkedése: átlagosan 45,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a növénytermesztési és kertészeti termékek termelői ára 49 százalékkal nőtt tavaly április óta, az élőállatok és állatitermékek átlagosan 37 százalékkal lettek drágábbak. A legjelentősebben, 89 százalékkal a repcemag drágult, de a búza ára is 63, a kukoricáé pedig 67 százalékkal nőtt.

Az otthonfelújítási programban 261 milliárd forint támogatást utalt ki május végéig a Magyar Államkincstár. A program indulásától idén május végéig több mint 150 ezer otthonfelújítási támogatási kérelem érkezett be a MÁK-hoz. Az Államkincstár hangsúlyozza, hogy folyamatosan ellenőrzik az otthonfelújítási támogatás jogszerű felhasználását. Amennyiben a helyszíni ellenőrzésen az igénylésben szereplő adatokhoz, dokumentumokhoz képest eltérést állapítanak meg, az a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetését is maga után vonhatja - olvasható a kincstár közleményében.

Katonai drónok vagy a vállról indítható fegyverek magyarországi gyártásának lehetőségét vetette föl a magyar ipari miniszter a párizsi nemzetközi fegyveripari szakkiállításon. Palkovics László szerint az ukrán-orosz konfliktus rávilágított arra, hogy vannak olyan új technológiák, amelyeket "nagyon komolyan kell venni". A miniszter úgy értékelte, hogy nagyon jól halad az együttműködés a Rheinmetall német harcjármű-gyártó és Magyarország között. Elmondta: két héten belül átadhatják a zalaegerszegi gyárat, ahol megkezdődhet a gyártás-előkészítés, valamint Várpalotán további két lőszergyár építése kezdődhet meg.

Az orosz erők kiszorították az ukrán hadsereget Szeverodoneck belvárosából. A kelet-ukrajnai városért hetek óta ádáz harcok folynak. Az ukrán hadsereg a Facebookon azt írta, hogy az oroszok tüzérségi támogatással támadást indítottak, és részleges sikereket értek el a város központjában, ahonnan az ukrán erők kénytelenek voltak visszavonulni. A város külső kerületeiben ugyanakkor az összecsapások folytatódnak.

Franciaországban Emanuel Macron pártja minimális különbséggel, 21 ezer szavazattal megnyerte a nemzetgyűlési választások első fordulóját az immár hivatalos végeredmény szerint. A mintegy 48 millió francia állampolgár közül 23,3 millióan járultak az urnákhoz, ami 47 százalékos részvétel. Az csak a második fordulóban fog eldőlni, hogy az elnöki koalíció meg tudja-e tartani az abszolút többségét a parlament alsóházában, és Emmanuel Macron szabadon végre tudja-e hajtani a programját, vagy relatív többség mellett alkalmi szövetségesekre lesz szüksége a kormányzáshoz.

Tizenhárom megye 246 településén lesz szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint az elmúlt hét kifejezetten csapadékos, szeles időjárása miatt a tervezett szúnyoggyérítési munkák sok helyen elmaradtak, most ezeket is pótolják. .A következő napokban a turisztikailag kiemelt tópartokon – a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségében – lesz szúnyoggyérítés, földi kémiai módszerrel dolgoznak a szakemberek. Folytatódnak a korábban megkezdett munkák Szolnok térségében, a Bodrog és a Dráva mentén, valamint Csongrád-Csanád megyében és Sopron környékén.

Fokozottan védik a dolgozó fiatalokat a munkaügyi szabályok – hívta fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium a vakáció kezdete és a Nyári diákmunka program indulása előtt. A fiatalok egyebek mellett nem dolgozhatnak éjszaka, napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet. A munka törvénykönyve általános szabályként rögzíti, hogy az vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. A közlemény azt hangsúlyozza, hogy a 25 év alattiaknak idén bevezetett szja-mentességük miatt minden eddiginél inkább megéri a nyári szünetben munkát vállalniuk.

Több mint 110 millió dollárt fizet peren kívül a Google egy nemi alapú diszkrimináció miatt indult ügyben. Egy ügyvédi iroda négy nő képviseletében indított pert. A megállapodás értelmében viszont a Google 15 és félezer olyan nőnek fizet, akik 2013 szeptembere óta dolgoznak vagy dolgoztak a cégnél 236 különféle munkakörben. A nők azért pereltek, mert a Google-nél alacsonyabb beosztásba kerültek, mint azonos képzettségekkel és képességekkel rendelkező férfi kollégáik, és mellőzték őket előléptetéseknél.