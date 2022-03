Orbán Viktor: Magyarország nemzeti érdekeinek megvédése a legfőbb feladat az EU-csúcson - a nap hírei

Magyarország nemzeti érdekeinek megvédését nevezte a legfontosabb feladatnak az uniós tagállamok vezetőinek csütörtökön kezdődő kétnapos brüsszeli ülése előtt a miniszterelnök. Orbán Viktor videóüzenetében megismételte: meg kell előzni, hogy Magyarország belesodródjon egy háborús konfliktusba, nemet kell mondani azokra a javaslatokra, amelyek légi háborút eredményeznének Oroszországgal. Emellett szerinte meg kell akadályozni azokat a javaslatokat, amelyek az orosz agresszióval szembeni szankciókat ki akarják terjeszteni az energiaszektorra, és így nehéz, talán lehetetlen helyzetbe is sodornák Magyarországot.

Magyarország az ukrajnai háború elől menekülők mindegyikét befogadja, de az illegális bevándorlókat nem - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának közgyűlésén Genfben azzal indokolta ezt, hogy a nem ukrajnai menekültek több ezer kilométerről, számos biztonságos államon keresztül érkeznek.

Eddig 5915 ukrajnai menekült nyújtott be ideiglenes menedék-kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz. Az elmúlt egy napban 946 kérelem érkezett, ez egy nap alatt a legnagyobb szám az ukrajnai háború február 24-i kitörése óta. A budapesti, Harmat utcai ügyfélszolgálaton a menekültek a hét minden napján, munkaszüneti napokon is beadhatják kérelmüket. Eddig több mint 7 ezer ukrajnai menekült elhelyezéséről gondoskodott a katasztrófavédelem a fővárosi és a megyei védelmi bizottságokkal együttműködve.

Az ellátás biztonsága érdekében növelné a kötelező uniós gáztartalékot az Európai Bizottság. A javaslat az idei év végére 80, 2023-tól pedig 90 százalékos kötelező uniós gáztartalékot vezetne be az adott év november 1-jétől. A tárolóhelyek üzemeltetőinek jelenteniük kell a feltöltés szintjét a nemzeti hatóságoknak, azoknak pedig jelentést kell tenniük erről az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság szerint uniós szintű, közös gázvásárlásokkal foglalkozó munkacsoport létrehozására van szükség azért, hogy már a következő tél előtt biztosítsák a behozatalt.

Az uniós finanszírozás emelését javasolja a menekülteket befogadó tagállamok számára az Európai Bizottság. Ez 3,4 milliárd euróval - mintegy 1.300 milliárd forinttal – növelné az uniós régiókat segítő alapból származó teljes előfinanszírozást. Az intézkedés gyorsítaná a tagállamok hozzáférését a menekültek teljes körű ellátásához szükséges infrastrukturális, valamint a lakhatást, az eszközöket és a felszereléseket biztosító kiadásaikat támogató uniós forrásokhoz. A javasolt módosításokat az Európai Parlamentnek, majd az Európai Unió Tanácsának kell elfogadnia.

Ideiglenes válságkeretet fogadott el az Európai Bizottság. Ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy korlátozott összegekben támogatást nyújtsanak az ukrajnai háború okozta válság, vagy az ahhoz kapcsolódó szankciók és ellenszankciók által érintett vállalkozásoknak. A tagállamok olyan programokat hozhatnak létre, amelyekben a mezőgazdasági, halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő, a válság érintette vállalatoknak legfeljebb 35 ezer euró, az összes többi ágazatban tevékenykedő egyes vállalatoknak pedig legfeljebb 400 ezer euró támogatást nyújthatnak - bármilyen formában.

Megerősíti keleti vonalának védelmét a NATO. Ennek részeként a szövetség új harccsoportokat telepít Magyarországra, Bulgáriába, Romániába és Szlovákiába - közölte az észak-atlanti szervezet főtitkára Brüsszelben. Jens Stoltenberg hozzátette: a szövetség keleti régiójának megerősítése szárazföldi, légi és tengeri harccsoportok telepítését jelenti. A NATO megerősíti továbbá a Lengyelországban és a balti országokban már jelen lévő erőit is. Ezzel nyolcra emelkedik a nemzetközi harccsoportok száma a szövetség keleti régiójának teljes hosszán, a Balti régiótól a Fekete-tengerig.

Továbbra is folyamatosan lövik a Kijev környéki településeket az orosz tüzérség. Közben az ukrán fegyveres erők ostromgyűrűbe zárták Kijev megyében Irpiny, Bucsa és Hosztomel körül az orosz erőket. A bucsai vezetés szerint a megyében számos falvat megszálltak az oroszok, és humanitárius katasztrófa fenyeget ezeken a településeken. Közben Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy müncheni városi tisztségviselőkkel folytatott videókonferencián népirtásnak nevezte az orosz támadásokat.

Áttér a rubelelszámolásra a gázért az általa barátságtalannak tekintett országokkal Oroszország- jelentette be az államfő. A még március elején közzétett listán minden uniós tagállam, így Magyarország is szerepel. Vlagyimir Putyin a kormányülés után hangsúlyozta: a változás csak a fizetés pénznemét érintik, mert Moszkva továbbra is szállít földgázt a korábban megkötött szerződésekben rögzített megfelelő mennyiségben és áron. Berlin szerződésszegésnek tartja a moszkvai lépést.

Több mint 30 fokos napi hőingadozást regisztrált Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 8,7 fokos minimumhőmérséklet után szerda délután 21,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez rekordnak számít. A levegő annyira száraznak bizonyult, hogy kevéssel 16 óra előtt Sárospatakon 4 százalékig csökkent a levegő relatív nedvességtartalma.

Elhunyt Madeleine Albright, az Egyesült Államok első női külügyminisztere. 84 éves korában, daganatos betegségben halt meg. Madeleine Albright a Clinton-adminisztráció idején volt külügyminiszter, 1996-ban nevezték ki és négy éven át volt az Egyesült Államok vezető diplomatája. Az egykori Csehszlovákia területén született.