Elhunyt Madeleine Albright

A család a Twitteren közölte a politikus halálhírét - vette észre a hvg.hu.

"Megtört szívvel jelentjük be, hogy Dr. Madeleine K. Albright, az Egyesült Államok 64. külügyminisztere - és az első nő, aki ezt a posztot betöltötte -, ma reggel távozott közülünk. Halálának oka daganatos megbetegedés volt. Utolsó pillanatait a családja és barátai körében töltötte" - olvasható a tweetben.

"Egy szerető anyát, nagymamát, testvért, nagynénit és barátot veszítettünk el" - írták.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022