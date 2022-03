Már háborús sérülésekkel érkezőket is el kellett látni a határ innenső oldalán – Helyszíni riport

Már háborús sérülésekkel érkező menekülteket is el kellett látni a határ menti segítőpontokon.

Az InfoRádió tudósítója beszélt egy férfivel, aki a barátjával Rómából érkezett, 1500 kilométert vezettek. Conradóék adományokat hoztak az olasz fővárosból. Mint mondta, az olaszokat nagyon megrendítette, ami történt, és szeretnének segíteni a háború elől menekülő embereken. Budapestre mennek tovább, ahonnan menekülteket visznek magukkal családtagjaikhoz, Olaszországba.

Barabáson az önkéntesek csapatához egy bő 30 éve Dél-Karolinában élő magyar, Virág János is csatlakozott. Azt mondta, először úgy volt, hogy csak fogászati ellátásra érkezik, de végül kicsit hamarabb jött, hogy tudjon segíteni a határon.

"Egy kedves barátom Budapesten adott egy autót és eljöttem. Kimentem a határra tolmácsolni, aztán szállítottam embereket konzulátusra meg ide-oda, úgyhogy így segítettem. Találkoztam itt helybeli asszonyokkal, akik itt dolgoznak egész nap. Ez nagyon meghat, hiszen senki nem kap érte semmit cserébe.

A nagy vonalak között a távolságot kisemberek kötik össze"

– mondta az Egyesült Államokban élő magyar férfi.

Barabáson az önkormányzatot és a helyieket a Magyar Katolikus Karitász is erősíti. A település segítőpontján már háborús sebesülteket is elláttak, mondta Biri Sándorné alpolgármester.

"Volt egy fiatalember, akinek a lába sérült – támadás érte az épületet, amelyikben tartózkodott és kiugrott az ablakon. Egy másik fiatalember lábszárán egy lövésnyomot kellett ellátni."

A szintén határ menti Tiszabecsen volt olyan nap, amikor 4-5 ezren fordultak meg. Jelenleg a helyi iskolában is a művelődési házban is a menekülteket segítik. Lőrincz Gusztáv polgármester szerint azonban az április 3-i választásra is lesz megfelelő helyszín.

"Jegyzői feladat, hogy kijelölünk egy választási helyiséget – reméljük, hogy olyan praktikus lesz minden, mint amilyen volt az iskolában, mert itt szoktunk választani. Vannak az önkormányzatnak objektumai, ott meg fogjuk tudni oldani."

Akár több hétig tartó nehézségekre is fel vannak készülve; mindaddig helytállnak, amíg szükség van rájuk – fogalmazott a polgármester.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt