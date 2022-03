Egyre több roma érkezik, nekik és az őket ellátó kistelepüléseknek is segítség kell – Helyszíni riport

Bármelyik nap megszülhet az a munkácsi kismama, aki férjét hátrahagyva jött át gyermekeivel Magyarországra. Egy határhoz közeli kistelepülésen kapott menedéket. Amióta itt vannak, kétszer is megvizsgálták születendő gyermekét, szerencsére minden rendben van vele. Ha fájdalmai lesznek, csak szóljon, és rögtön hívják az orvost – mondták neki a segítők.

Nagyon sok cigány származású ember indult meg Kárpátaljáról. Egy részük továbbmegy, de sokan kivárnak – ezt tapasztalja a határ menti befogadóhelyeken Turgyán Sándor, a mátészalkai református gyülekezet tagja, aki maga is cigány származású.

"Úgy érzik, hogy haza szeretnének menni, ott van akármilyen kis házuk, oda kötődnek, aki ott született, az oda vágyik, ott van az élete. A magyarországi romáknak is nehéz munkát találni, nemhogy még azoknak, akik külföldről, a háború elől jöttek."

Az alig 500 lelkes, többségében romák lakta Uszka polgármestere, Borbély Lászlóné sztrók után gyógyul, mégis az elsők között nyitotta meg a helyi idősek klubját az érkező romák előtt. Volt, hogy egy éjszaka alatt 80-an fordultak meg náluk.

"Több településen vannak cigányok, fogadták őket, de nem úgy, mint a magyarokat, ez az igazság. Első három nap mi láttuk el őket, holott nincs nekünk konyhánk. Hoztak vagy 3-4 szállítmányt, de reméljük, hogy még ezek után is fognak támogatni bennünket, mert ha így megy, még az önkormányzatokat is meg fogja rengetni a helyzet. Ennek a településnek egyáltalán nincsen bevétele, hiszen nincsenek vállalkozók, hogy adókat fizessenek itt. Amit az állam ad, abból tengetjük a falut úgy, ahogyan tudjuk."

Soltész Ferenc Dávid, Nábrád polgármestere arról tájékoztatta az InfoRádiót, hogy a települést a katasztrófavédelem jelölte ki befogadóhelynek. Szombaton például 45 emberről gondoskodtak.

"Teljes ellátásukat segítjük, élelmiszerrel, pelenkával, gyógyszerrel, ruházattal. Sajnos nagyon betegek a gyerekek is, úgyhogy próbáljuk őket kezelni. Kaptunk orvosi segítséget, de sajnos nagyon nehéz körülmények között élnek ezek az emberek amúgy is."

Hozzátette: a helyiek is megmozdultak, mindenki odateszi a magáét, és adományok is érkeznek. Ottjártunkkor éppen Budapestről futott be egy telepakolt mikrobusz. A polgármester azt reméli, hogy a segítők kitartanak és a konfliktus végéig el tudják majd látni a menekülteket.

