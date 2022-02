Lesz második forduló az orosz-ukrán tárgyalásokon - a nap hírei

Megállapodás ma nem született, de lesz második forduló az orosz-ukrán tárgyalásokon. A megbeszélések után mindkét delegáció hazautazott, és szinte szó szerint ugyanazt közölték: a tárgyalásokon azonosították azokat a kérdéseket, amelyben haladás érhető el. További részleteket ugyanakkor nem hoztak nyilvánosságra. Moszkvai közlések szerint napokon belül lehet újabb forduló, amely ismét a fehérorosz határnál lesz. Az ukrán elnöki hivatal szerint is a lehető legrövidebb időn belül újabb tárgyalást tartanak. Ukrajnában közben változatlan hevességgel folynak a harcok.

Aláírta Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ezt maga az államfő jelentette be, hozzátéve, hogy országa felvételét "reálisnak" tartja. Az ukrán elnök előzőleg videóüzenetben szólította fel az Európai Uniót, hogy gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát a tagjai közé. A Reuters úgy tudja, hogy a téma már az Európai Tanács jövő heti ülésén napirendre kerül.

Oroszország bejelentette, hogy 36 ország – köztük Magyarország – légitársaságait kitiltja az orosz légtérből, válaszként arra, hogy az európai légtér nagy részéből kitiltották az orosz gépeket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap jelentette be, hogy lezárják az Európai Unió teljes légterét az orosz repülőgépek előtt. A döntés után az orosz állami légitársaság, az Aeroflot felfüggesztette az összes európai járatát.

Magyarország nem engedélyezi, hogy területén keresztül szállítson fegyvereket Ukrajnának az Európai Unió – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azzal indokolta a döntést, hogy ezek a szállítmányok könnyen válhatnak célpontjává katonai támadásoknak. Hangsúlyozta: Magyarország hozzájárult a közös európai fegyverszállításhoz, de a kormány ebben kétoldalú alapon nem vesz részt. Közben egyre több ország jelenti be, hogy kész fegyvereket szállítani Ukrajnának. Legutóbb Horvátország, valamint a nem NATO tagország Finnország, Norvégia és Svédország is közölte: kész fegyvereket szállítani Ukrajna számára.

Mintegy 90 ezren lépték át az orosz invázió csütörtöki kezdete óta a magyar határt Ukrajna felől mondta a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Magyarország továbbra is várja a menekülőket. Megerősítette: a határátkelők 24 órában működnek. Hozzátette: eddig 139 erre igényt tartó menekült elszállásolását segítették, a szállásokat a további felmerülő igények esetén is tudják biztosítani. Szólt arról is, hogy a karitatív szervezetek továbbra is várják szálláshelyek és befogadócsaládok jelentkezését.

Nem változtat Paks-2 beruházási ütemén a Roszatom. A szervezet budapesti irodája közleményében hozzátette: a vállalat mindig pontosan teljesítette és teljesíti az összes szerződéses kötelezettségét. Az MVM 2014-ben kötött szerződést Paks-2 kulcsra kész megvalósításáról 12 és fél milliárd euróból. Orbán Viktor kormányfő vasárnap az M1-nek adott rendkívüli interjújában hangsúlyozta: a magyar emberek érdekében kell kihagyni Paks II.-t és az energia ügyét a Moszkva elleni uniós szankciós kérdésekből. A Párbeszéd uniós tanácsadója Jávor Benedek ugyanakkor arra szólította fel a kormányt: mondja fel a Paks2 beruházásról szóló szerződést.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték a házelnöknél március 2-ára az ellenzéki frakciók. A dokumentum szerint javaslatuk elfogadásával a parlament felszólítaná Orbán Viktor miniszterelnököt: határolódjon el az orosz katonai beavatkozástól, illetve határozottan ítélje el az orosz agressziót. A kormányt arra szólítanák fel, hogy fejezze ki szolidaritását Ukrajnával, maradéktalanul hajtsa végre a NATO és az Európai Unió Magyarország részvételével meghozott döntéseit. A javaslatban követelik a paksi bővítés engedélyezési eljárásának azonnali felfüggesztését, illetve a Nemzetközi Beruházási Bank azonnali kiutasítását Magyarországról.

Az ellenzék azt kéri, hogy a magyar-ukrán határon tartson ülést a honvédelmi és rendészeti bizottság az Ukrajna elleni orosz háborúról. Az indoklás szerint a fennálló helyzetben egyértelműen szükséges, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai folyamatos és pontos tájékoztatást kapjanak a Belügyminisztériumtól az Ukrajnából érkező menekültek helyzetéről, illetve a Honvédelmi Minisztériumtól a Magyar Honvédség tevékenységéről.

Nagykereskedelmi szinten is bevezette a 480 forintos benzinárstopot a kormány. Az intézkedés célja, hogy a kiskereskedelmi egységek ne kényszerüljenek a beszerzési ár alatt értékesíteni az üzemanyagokat. A rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. A tavaly novemberben bevezetett benzinárstop május 15-éig marad érvényben.

A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja leadta a Novák Katalin államfői jelöléséhez szükséges aláírásokat az Országgyűlésnek. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető Facebook-bejegyzésében azt írta: hivatalosan is jelölték Novák Katalint a köztársasági elnöki tisztségre és a javaslatot valamennyi kormánypárti képviselő aláírta. Az államfőválasztást március 10-én tartja az Országgyűlés. Áder János jelenlegi köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le.

Még 65 jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak - közölte a Nemzeti Választási Iroda. A testület nyilvántartása szerint reggel 290 olyan jelölt volt, akit már nyilvántartásba vettek, de az erről szóló határozat még nem emelkedett jogerőre, és van 353 már jogerősen nyilvántartásba vett jelölt is, akik már biztosan indulhatnak az április 3-ai országgyűlési választáson. 4 évvel ezelőtt mintegy 1.500 jelölt indult az országgyűlési választáson az egyéni választókerületekben.