Orbán Viktor évértékelőjében bejelentette, hogy május 15-ig tart az üzemanyagárstop - a nap hírei

Három hónappal, május 15-ig meghosszabbítja az üzemanyag-ár stopot a kormány - jelentette be évértékelő beszédében a miniszterelnök. Az intézkedés eredetileg február 15-éig tartott volna. Hozzátette: az üzemanyagárstopnak a rezsistopnak, a kamatstopnak és az élelmiszerárstopnak is köszönhetően a kormány számításai szerint jövőre 3,6 százalékra mérséklődik az infláció. Az orosz-ukrán konfliktusra utalva arról beszélt: el kell kerülni a háborút Oroszország és Ukrajna konfliktusában. Hozzátette: Magyarország a békéért dolgozik, de a kijelölt állami szervezetek megkezdték a felkészülést. Mint mondta: háborús végkifejlet esetén is rendelkezik az ország megfelelő forgatókönyvvel és akciótervvel. Egyben azt is hangsúlyozta: Magyarország Brüsszel stratégiáját elhibázottnak, az Oroszország elleni szankciókat zsákutcának tartja.

Az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje szerint Orbán Viktor kormányfő nem foglalkozott az ország valódi gondjaival évértékelő beszédében. Márki-Zay Péter rövid Facebook-bejegyzésében hozzátette: ha Orbán Viktor komolyan gondolná mindazt, amit mondott, akkor kiállna vele vitázni. Az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan szintén úgy vélte: ha Orbán Viktor nem félne, akkor kiállna vitázni Márki-Zay Péterrel, ahogy az demokráciában választás előtt szokás. A DK azt írta: az eseményen elhangzottakat sajnos nem tudják kommentálni, mert politikusaik és aktivistáik ajánlást gyűjtenek, kampányolnak. A Párbeszéd szerint a miniszterelnök most sem beszélt Magyarország valódi problémáiról. A Jobbik szerint Orbán Viktor a saját kiváltságosainak adja elő a hermetikusan lezárt Várkert Bazárban a hazugságait.

Hivatalosan is megkezdődött az április 3-ai országgyűlési képviselő-választás és a vele egy napon rendezendő népszavazás kampányidőszaka. Ma léptek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. Akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi. Az ajánlások érvényességét a választókerületi választási iroda ellenőrzi.

Mától február 25-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat a jelöltek az áprilisi országgyűlési választásokra. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 37 pártot és 11 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A Fidesz és az Egységben Magyarországért tájékoztatása szerint kora délutánra mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges 500 aláírást a kormánypárti és az ellenzéki országgyűlési képviselő-jelöltek.Ennek ellenére folytatják az aláírásgyűjtést.

Alaptörvény-ellenesnek tartják a kormány péntek este kihirdetett rendeletét a pedagógus szakszervezetek. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete közös közleményében arra hívja fel a figyelmet: a kormányrendelet azt mondja ki, hogy a gyermekfelügyeletet minden, sztrájkkal érintett köznevelési intézményben biztosítani kell, a tanulók nem maradhatnak oktatás-nevelés nélkül. Az érdekképviseletek ugyanakkor nem fogadják el, hogy a kormány a felhatalmazási törvényre hivatkozva alapjogot korlátoz. Kijelentették: nem hagynak fel a sztrájkjog védelmezésével, ha kell, nemzetközi bíróságra viszik az ügyet.

Határozott válaszlépést helyezett kilátásba Moszkva ellen egy Ukrajna elleni támadás esetén az amerikai elnök. Joe Biden ezt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek mondta az újabb telefonos egyeztetésen. Úgy fogalmazott. ebben az esetben Oroszország súlyos árat fizet majd. Az amerikai elnök egyúttal jelezte: Washington kész folytatni a diplomáciai párbeszédet, ugyanakkor más forgatókönyvekre is felkészült. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter előzőleg azt mondta: az Egyesült Államok konfliktust akar kiprovokálni az Ukrajna közelgő orosz inváziójáról szóló híresztelésekkel.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel egyidőben azt mondta: a küszöbön álló orosz támadásra vonatkozó amerikai figyelmeztetések pánikot keltenek és nem használnak.

Egymás után szólítják fel állampolgáraikat Ukrajna elhagyására az Egyesült Államok szövetségesei az orosz támadás veszélye miatt. Legutóbb Ausztrália és Új-Zéland tett ilyen figyelmeztetést. A lépés az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Lettország és Észtország, valamint Dánia és Hollandia tanácsait követi. A washingtoni kormány pénteken közölte, hogy lehetségesnek tart egy orosz támadást még a pekingi téli olimpiai játékok február 20-ai lezárása előtt. Azóta Japán, Kanada, Kuvait, Litvánia, Németország a hasonló tartalmú figyelmeztetést adott ki.