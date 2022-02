Egymás után szólítják fel az országok állampolgáraikat a távozásra Ukrajnából

Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte, hogy szombaton telefonbeszélgetést tervez Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. (Mint ismert, szombaton Joe Biden és Vlagyimir Putyin is egyeztet telefonon az orosz-ukrán válságról.)

A washingtoni diplomácia irányítója közölte: "Hangsúlyozni fogom az egységet és a szövetségesek döntését, amikor ma este valamivel később beszélek Lavrov úrral" - mondta Blinken. Hozzátette, hogy még szombaton telefonbeszélgetést tervez Liz Truss brit külügyminiszterrel is.

Lavrov és Blinken legutóbb február 1-jén folytatott telefonbeszélgetést. Az amerikai külügy szerint a beszélgetés szakmai és meglehetősen őszinte volt, de a felek nem állapodtak meg újabb kapcsolatfelvétel időpontjáról.

A megbeszélésen az orosz külügyminisztérium szerint Lavrov arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy az "agresszív retorika fokozása" és Ukrajna fegyverekkel való ellátása helyett, inkább bírja rá Kijevet a minszki megállapodások végrehajtására.

Nem sokkal később a kijevi amerikai nagykövetség a Twitteren bejelentette: az amerikai külügyminisztérium elrendelte, hogy a nagykövetség nem nélkülözhetetlen amerikai alkalmazottai hagyják el az országot "az ukrán határon végrehajtott orosz csapatösszevonás miatt, amely lehetséges és jelentős katonai műveletre enged következtetni".

Több ország is távozásra szólította fel állampolgárait

Az Ukrajnában tartózkodó brit állampolgárok ne számítsanak katonai evakuálásra, ha komolyabb konfliktus tör ki Oroszországgal - jelentette ki szombaton a brit védelmi minisztérium fegyveres erőkért felelős államtitkára a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízióban. James Heappey azt mondta: "A brit állampolgároknak minden lehetséges módon, azonnal el kell hagyniuk Ukrajnát, és nem szabad arra számítaniuk, ahogyan azt nyáron Afganisztánnal kapcsolatban látták, hogy fennállna bármilyen katonai kimenekítés lehetősége".

Heappey hangsúlyozta, még nem született döntés Nagy-Britannia ukrajnai diplomáciai jelenlétéről. Boris Johnson miniszterelnök eközben szövetséges vezetőkkel vett részt telefonos egyeztetésen az ukrajnai helyzetről.

Ben Wallace brit védelmi miniszter pénteken Moszkvában Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel tárgyalt, és a megbeszélés után közölte: Sojgu és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök egyaránt arról biztosította őt, hogy Moszkva nem szándékozik megtámadni Ukrajnát. Wallace úgy fogalmazott: Sojgu és Geraszimov egyaránt nagyon tapasztalt, "ezért ha ők azt mondják nekem, hogy nem fognak behatolni Ukrajnába, azt mi komolyan vesszük, de ugyanakkor figyelni fogjuk a lépéseket is, amelyek ezeket a szavakat kísérik majd".

Izrael bejelentette a diplomaták családjainak evakuálását Ukrajnából. Emellett Jeruzsálem felszólította az izraeli állampolgárokat, hogy tartózkodjanak az Ukrajnába utazástól, és fontolják meg az országban maradásukat, továbbá regisztráljanak a minisztérium honlapján. A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerint Izrael az Egyesült Államok azon állításai nyomán döntött, amelyek szerint Oroszország egyre több csapatot vont össze az ukrajnai határon a nyilvánosságra hozott új műholdfelvételek szerint.

A norvég külügyminisztérium pénteken "a súlyos és kiszámíthatatlan helyzet miatt felszólította Ukrajnában tartózkodó állampolgárait, hogy haladéktalanul hagyják el az országot. A norvég katonai hírszerzés vezetője, aki szerint a döntés már csak a Kremltől függ. Az oroszoknak "mindenük megvan, amire szükségük van, kezdve egy kisebb kelet-ukrajnai inváziótól Ukrajna-szerte végrehajtandó kisebb támadásokon át egy teljes ukrajnai invázióig, esetlegesen egész Ukrajna, illetve az ország bizonyos részeinek elfoglalásáig" - jelentette ki Nils Adreas Stensones altengernagy.

A holland kormány azt tanácsolja Ukrajnában tartózkodó állampolgárainak, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az országot az egyre romló biztonsági helyzet miatt - jelentette pénteken a BNR holland rádió.

Csütörtökön Joe Biden amerikai elnök szólította fel a honfitársait, hogy azonnal hagyják el Ukrajnát, mert az események "nagyon gyorsan felpöröghetnek.

Japán is Ukrajna azonnali elhagyására szólította fel pénteken állampolgárait az Ukrajnával kapcsolatos biztonsági válság és a helyzet hirtelen elmérgesedésének veszélyére hivatkozva. Ez a legmagasabb fokú riasztás a tokiói külügyminisztériumtól, azt is jelenti, hogy mindenképpen elkerülendő az Ukrajnába utazás, bármilyen célból történjen is.

Kelet-Ukrajnában 2014 óta dúl háború a kijevi hadsereg és az oroszbarát szakadárok között, akiket a közvélekedés szerint Moszkva támogat katonailag és pénzügyileg. Orosz hadihajók a Krím félszigetnél Az orosz Fekete-tengeri Flotta több mint harminc hajója kezdett hadgyakorlatot a Krím félsziget közelében egy szélesebb körű haditengerészeti manőver részeként - jelentette szombaton a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a flottára hivatkozva. A manőverek célja a Krím partvidékének, a Fekete-tengeri Flotta előőrseinek, valamint a gazdasági szektor és a haditengerészeti kommunikáció védelme - írta a hírügynökség. Időközben nyugati országok arra figyelmeztettek, hogy Ukrajnában bármikor kirobbanhat egy háború.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda