Kiderült, hol folytatódik a fővárosi lomtalanítás

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. jogutódja, a Budapesti Közművek a tíz körzetre osztott XXI. kerületben (Csepelen) kezdi február 13-án a fővárosi lomtalanítási sorozatát, ami egészen február 24-ig tart majd. A lomokat adott napon 18 óráig kell majd kitenni.

A Napi.hu cikke alapján most újabb kerülettel bővült a lomtalanítási naptár: február 26-án, szombaton a budai I. kerület lesz soron. Mint olvasható, a többi fővárosi kerületre vonatkozó időpontokat folyamatosan teszi közzé a cég, mely a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével tűzi ki a dátumokat.

Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzik a társaság munkatársai. Az FKF emlékeztet, hogy a lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék helyezhető ki a ház elé:

A társaság oldalán arra is felhívják a figyelmet: „A lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. A lomkihelyezés időpontjának és helyszínének betartását, valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőrizheti, a szabálytalan kihelyezést szankcionálhatja, amely közterületszennyezési szabálysértésnek minősül, büntetése 150 000 forintig terjedhet. Az elkövetőkkel szemben az illetékes hatóság jogosult eljárni, ezzel kapcsolatos bejelentését náluk teheti meg.”

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán