Az ellenzéki külföldi finanszírozásáról szól az újabb Anonymus-hangfelvétel

A kezdetben a Városháza állítólagos eladásáról hangfelvételeket kiszivárogtató Anonymus-maszkos alak (ebben a témában összes cikkünket itt olvashatja) most egy ismeretlen körülmények között készült beszélgetést hozott nyilvánosságra, amelyen Gansperger Gyula a magyarországi ellenzék és külföldi nagytőkés csoportok viszonyáról és Bajnai Gordon szerepéről beszél.

Az üzletember az Index által közölt hangfelvételen felidézte, hogy még Wallis vezérigazgatóként az MSZP kormányzása idején kértek valamit a szocialistáktól, és ennek 30 millió forint volt az ára, és az erről szóló megbeszéléseken is részt kellett vennie, mert a szocialisták nem bíztak a cég tulajdonosában (aki akkor Veres Tibor volt).

A felvételen Gansperger Gyula – aki a Városháza eladása ügyében kiszivárgott felvételeken is fontos információkat mondott el – arról is beszél, hogy szerinte Magyarországon az egész ellenzék mozgása mögött külföldi erők és finanszírozók állnak. "Egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része a nagytőkés csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon” – mondja a volt miniszterelnökre, Bajnai Gordonra utalva, mert aztán hozzáteszi "ő a volt miniszter, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel".

Az üzletember a felvételen nevesíti a német szociáldemokraták alapítványt, a Friedrich Ebert Alapítvány finanszírozza szerinte a baloldali értelmiség, az ellenzéki véleményvezérek egy részét. A beszélgetésben ezután a sajtó is szóba kerül, Gansperger Gyula arról beszél, hogy a Magyar Narancs és a 444.hu is külföldi körök finanszírozása alatt áll, Soros Györgyöt és Veres Tibort meg is nevezi.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt