Átlépte az egymilliót az oltási akcióban beadott vakcinák száma

Az elmúlt 24 órában 10 143 új fertőzöttet igazoltak, és 191 többségében idős, krónikus beteg halálos áldozata volt a járványnak.

Az aktív fertőzöttek száma 189 002 főre emelkedett (1207-tel lett magasabb a csütörtöki adatnál).

Kórházban 7463 koronavírusos beteget ápolnak (13-mal többen), közülük 566-an vannak lélegeztetőgépen (16-tal többen).

Ezzel a járvány kezdete óta összesen

1 134 869 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytaké pedig 35 122 főre emelkedett.

A gyógyultak száma a friss adatok szerint 910 745 fő.

Hatósági házi karanténban 60 555-en vannak, a mintavételek száma 8 559 975.

Tovább pörgetnék az oltások beadását

A beoltottak száma 6 145 984 fő (7099 ember kapott első oltást egy nap alatt), közülük 5 858 119 fő már a második oltását is megkapta (5702 fős növekedés csütörtök óta), 2 665 330 fő pedig már a harmadik oltást is felvette (plusz 55 945 fő).

Az oltási akcióban már összesen 1 millió 16 ezren vettek fel oltást, közülük 831 ezren a megerősítő harmadik dózist.

A Kormányinfón csütörtökön bejelentették: a kormány még egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is közölte, hogy

nemsokára a két oltás után a harmadik is kelleni fog a védettségi igazolás érvényességéhez.

A harmadik megerősítő oltás fontosságára hívta fel a figyelmet péntek reggeli nyilatkozatában Orbán Viktor miniszterelnök, mert hat hónap után csökken a koronavírus elleni oltások hatása, viszont a védettség az ismétlő oltással újra 90 százalék fölé növelhető. Kiemelte, hogy a harmadik oltást eddig a lakosság 27 százaléka vette fel, ami messze meghaladja az uniós 10 százalékos átlagot.

Nyitókép: Yulia Reznikov/Getty Images