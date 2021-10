Keddi járványadatok: 859 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 16 beteg

A hivatalos adatköző oldal beszámolója szerint az elmúlt egy napban 859 új igazolt fertőzött került a nyilvántartásba. Elhunyt 16 többségében idős, krónikus beteg, az aktív fertőzöttek száma pedig 14 588-ra, 599 fővel emelkedett.

Kórházban 999 koronavírusos beteget ápolnak (91-gyel többet a hétfői közlésben szereplőnél), közülük 144-en vannak lélegeztetőgépen (18-cal nőtt a számuk egy nap alatt).

A járvány kezdete óta összesen

837 248 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma 30 418 főre emelkedett.

A nyilvántartott gyógyultak száma 792 242 fő.

Hatósági házi karanténban 9982-en vannak (720 fős növekedés), a mintavételek száma 7 182 085 (9372 teszt 24 óra alatt). Forrás: koronavirus.gov.hu

Eddig 5 924 446 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 703 088-an a második, 1 millió 12 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Az oltás felvételére buzdítanak továbbra is a korábbi változatoknál gyorsabban terjedő delta vírus miatt.

Regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet. A regisztráltak a háziorvosnál és az interneten is tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.

Emlékeztettek, újabb, mintegy 800 ezer antigéngyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. A háziorvosok eddig is végeztek gyorstesztet, és most még több lehetőségük lesz arra, hogy kiszűrjék a koronavírus-gyanús betegeket a szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus-gyanúról továbbra is a háziorvos dönt - tették hozzá.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán