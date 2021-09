Friss adatok: 633 új fertőzött, öten haltak meg

A friss adatok szerint 633 új fertőzöttje van Magyarországon a koronavírus-járványnak, ezzel összesen 822 705-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt öt beteg, így az elhunytak száma 30 190 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 785 090 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7 425 főre emelkedett, egy nap alatt 77-tel lettek többen.

539 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, tízzel többet, mint egy napja,

közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen, az előző adatközléshez képest a szám hattal emelkedett.

A tájékoztató oldalon azt írják, az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak száma 5 887 540, közülük 5 645 518 fő már a második oltását is megkapta, 760 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Egy nap alatt 18 ezren adatták be a harmadik adagot.

