Harmadfokú hőségriadót adtak ki az országra péntek éjfélig - a nap hírei

Harmadfokú hőségriadót adott ki az ország egész területére péntek éjfélig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjon árnyékba, a tűző napon parkoló autóban pedig ne hagyjanak gyermekeket és állatokat. Az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat. A hőség miatt a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.

Pintér Sándor belügyminiszter megjelent, a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt azonban határozatképtelen volt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülése, amelyen a Pegasus nevű izraeli kémszoftverről tájékozódtak volna a képviselők. Az ülés után a jobbikos Stummer János elmondta: a határozatképtelenség megállapítása után a szocialista Molnár Zsolt és az LMP-s Ungár Péter részvételével nyolcszemközti beszélgetést folytattak a belügyminiszterrel. A jobbikos elnök azt is bejelentette: a parlament őszi ülésszakának első napján 8 órára összehívja a bizottság ülését.

A kormány azonnali lemondását követelték ellenzéki képviselők a többi között az úgynevezett megfigyelési ügy miatt a Fidesz budapesti, Lendvay utcai székháza előtt tartott esti tüntetésen. Az eseményen többek között a Momentum, a DK, az LMP, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd képviselői is megjelentek. A felszólalók kifogásolták, hogy a meghallgatási ügyben az ellenzék által kezdeményezett nemzetbiztonsági bizottság ülésén nem jelentek meg a kormánypártok képviselői.

Büntető feljelentést tesz a kormány a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt. A kormany.hu oldalon az olvasható: a kormányzati szervezetek azt észlelték, hogy tömeges kitöltéssel próbálkoznak az elkövetők. A közlemény szerint a kabinet elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes szereplők különböző módszerekkel próbálják ellehetetleníteni a járvány utáni életről szóló párbeszédet.

Elindult az ellenzéki előválasztás nyilvántartásba vételi szakasza. Ez augusztus 23-ig tart, amikor a nyilvántartásba vett jelöltek felvehetik az ajánlóíveket. Magyar György ügyvéd, a civil választási bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: lesz online és papír alapú szavazás is, a résztvevők nevét pedig törölni fogják, azt egyik párt sem őrizheti meg. Megerősítette, hogy az előválasztás eredményeként várhatóan szeptember végére meglesznek az ellenzék egyéni jelöltjei, és október 10-re a miniszterelnök-jelölt is. Hivatalosan október 23-án jelentik be a listát.

Újabb négy ország helyreállítási tervét fogadta el az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa. Horvátországgal, Szlovéniával, Litvániával és Ciprussal együtt már 16 tagország jut hozzá a járvány utáni helyreállításhoz felhasználható összeghez. Még 11 tagállam, köztük Magyarország esetében hiányzik a jóváhagyás. A magyar és a lengyel tervek esetében az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a további egyeztetések érdekében hosszabbítsák meg az értékelési időszakot. A magyar kormány szerint ez a gyermekvédelmi törvény miatt történik, az Európai Bizottság azonban ezt cáfolja.

Ismertette a vakcinaelosztás felgyorsítását célzó pénzügyi mechanizmust a Világbank és a kis és közepes jövedelmű országok ellátását segítő COVAX program. A mechanizmus lehetőséget nyújt arra, hogy kedvező árakon nagyobb tételekre adhasson le előrendelést a vakcinagyártó cégeknél a Világbank és más nemzetközi fejlesztési bankok finanszírozásával. A megállapodással további mintegy 430 millió vakcina beszerzését tervezik 2021 vége és 2022 között.

Augusztus 8-tól csak a teljes beoltást igazoló tanúsítvánnyal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet belépni Hollandiába a járványügyi szempontból magas kockázati besorolású európai országokból. Az új előírások a holland és a külföldi állampolgárokra egyaránt érvényesek. A szabály mostanáig az Andorrából, Ciprusról, Portugáliából és a Spanyolországból beutazók esetében volt érvényes, augusztus nyolcadikától azonban az összes unión belül utazót érinti majd.

A malária ellen is alkalmazni szeretné az mRNS technológiát a BioNTech. A német gyógyszercég, mely az amerikai Pfizerrel közösen alkotta meg a koronavírus elleni vakcinát, az év végén kezdi meg a malária elleni vakcina klinikai tesztjeit. A BioNTech emellett létre kíván hozni egy mRNS-vakcinát gyártó létesítményt Afrikában. A BioNTech és a Pfizer egymilliárd adag koronavírus elleni vakcinát fog eljuttatni az alacsony és közepes bevételű országokba az idén, és egy újabb milliárd adagot 2022-ben.

Megállapodott az Egyesült Államok iraki harci küldetésének hivatalos lezárásáról Joe Biden amerikai elnök és Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő. A washingtoni találkozón létrejött megegyezés alapján több mint 18 évvel a katonai beavatkozás kezdete után, 2021 végén ér véget a misszió. Joe Biden mindazonáltal arról számolt be, hogy folytatódni fog az Egyesült Államok és Irak terrorizmus elleni együttműködése.