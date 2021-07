Hőségriadó van Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tisztifőorvos péntek éjfélig rendelte el harmadfokú intézkedését az ország egész területére.

Hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.

Az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat panaszokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ország felében jelenleg is tűzgyújtási tilalom van, az ott lévő erdőkben és kétszáz méteres körzetükben még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

A hőségre való tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátásban a programozott karbantartások elnapolását. Időjárás Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői veszélyjelzésében azt írta: fokozódik a hőség. Kedden már - az észak-északnyugati tájak kivételével - nagy területen 27 fok felett, sőt délkeleten 29 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A következő napokban többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet, a nappali csúcsértékek pedig a 38 fokot is elérhetik.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot.

A második a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.

Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely