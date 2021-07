Karikó Katalin: az mRNS oltások ismétlését nem gátolja a technológiájuk

Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közelmúltban, hogy augusztus 1-jétől kérhető a harmadik oltás is Magyarországon.

A kormány azt javasolja, hogy a harmadik oltás más típusú legyen, mint az előző kettő - mondta szombaton Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter. Az is kiderült már, hogy az oltó orvos feladata eldönteni, hogy milyen vakcinát ad be harmadikként, megvizsgálva az általános egészségi állapotot, kórelőzményt.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn arról beszélt, hogy Németországban és az Egyesült Királyságban például AstraZenecára is adnak Pfizert, és fordítva. "Amit nem tanácsolok, hogy vektoralapú vakcinák esetében a harmadik oltás is vektoralapú legyen, mert nagy valószínűséggel a harmadik vektoralapú oltás esetében már a vektor vírus ellen kezd védekezni a szervezet, így az oltás nagy valószínűséggel nem lesz hatásos."

Karikó Katalin tudós, a gyógyszerfejlesztő Biontech alelnöke az RTL Híradónak adott tájékoztatása szerint az AstraZenca és a Szputnyik esetében a harmadik oltásnak feltétlen másnak kell lennie, de az mRNS-t tartalmazó vakcinákat, mint a Pfizer és a Moderna, akárhányszor be lehet adni, ráadásul szerinte akármilyen előző vakcina után.

A Pfizer Hungary Kft. magyarországi vezetője a Népszavának korábban viszont azt mondta: mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatják az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását.

