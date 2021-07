Így vizsgáztak a vakcinák a Semmelweis Egyetem vizsgálatán

A Semmelweis Egyetemen június 15-én hirdetett térítésmentes koronavírus ellenanyagszint-vizsgálatot, öt, Magyarországon használt vakcina hatására létrejött ellenanyagszintet vizsgálva.

A vizsgálat eredménye, hogy a korábban negatívnak mért személyek 88 százaléka az egyetem mérésében pozitívnak mutatkozott, azaz van kimutatható és elegendő szintű vírus ellenes ellenanyaga. A teljes oltott lakosság esetében egy ezt megelőző vizsgálat minden Magyarországon alkalmazott vakcina esetében 96 százalék feletti pozitivitást mutatott.

oltóanyag Volt korábban negatív ellenanyag tesztje Semmelweis Egyetemen is negatívnak mérték Pozitívak aránya (megfelelő ellenanyag szint kimutatható) Sinopharm 881 143 84% Pfizer 109 3 97% Moderna 16 1 94% AstraZeneca 69 2 97% Sputnik-V 120 0 100% ÖSSZESEN 1195 149 88%

A Semmelweis Egyetem december 26. óta, vagyis hazai oltások megkezdésétől) követi a klinikáin megjelenő eseteket és összeveti azokkal az adatokkal, hogy a betegek kaptak-e, és ha igen, akkor hány darab és milyen vakcinát.

A Semmelweis Egyetem Covid-19 elleni oltásban részesült személyeken végzett ellenanyag-vizsgálatának eredménye védőoltás és életkor szerint:

oltóanyag életkor Volt korábban negatív ellenanyag tesztje Semmelweis Egyetemen is negatívnak mérték Pozitívak aránya (megfelelő ellenanyag szintje van) Sinopharm -60 106 7 93% 60+ 775 136 82% összesen 881 143 84% Pfizer -60 69 0 100% 60+ 40 3 93% összesen 109 3 97% Moderna -60 11 1 91% 60+ 5 0 100% összesen 16 1 94% AstraZeneca -60 57 2 96% 60+ 12 0 100% összesen 69 2 97% Sputnik-V -60 78 0 100% 60+ 42 0 100% összesen 120 0 100% Összesen -60 321 10 97% 60+ 874 139 84% összesen 1195 149 88%

A pozitív eredmények aránya alapján mind az öt kétdózisú vakcina hatásosan ki tudja váltani az ellenanyag-termelést – közölték az egyetem oldalán.

„A vizsgálatnak ugyanakkor üzenete van a be nem oltottak számára is. Azt üzeni ugyanis, hogy saját és környezete egészségének megóvása érdekében mihamarabb oltassa be magát, hogy néhány héten belül ő maga is rendelkezhessen a koronavírus és szövődményei elleni védettséggel. A legfontosabb üzenet, hogy hazánkban használt vakcinák megfelelő ellenanyag-választ váltanak ki és hatékonyak, az oltásnál pedig nincs fontosabb és eredményesebb védekezés” – tették hozzá.

Nyitókép: MTI/Komka Péter