Antitestmérés: kiderült, mi okozhatta a főváros és a Semmelweis tesztelése közötti eltérést

Eltérő eredmények születtek a Fővárosi Önkormányzat ellenanyagszint-vizsgálata és a Semmelweis Egyetem tesztjén. Az egyetem rektora, Merkely Béla azt mondta: az oltások lényege a klinikai hatékonyság, ebben a tekintetben pedig minden Magyarországon alkalmazott vakcina megvéd a súlyos betegségtől.

Az eredmények kapcsán Falus András immunológus az ATV műsorában megjegyezte, hogy a különbség abból adódik, hogy melyik teszttel dolgoznak és mit mérnek. „Egy vírust úgy kell elképzelni, mint egy gömböt, amelyen rengeteg célpont van, ezeket a célpontokat nevezik antigénnek, ami kiváltja az immunválaszt. Az immunválasznak van olyan része ami ellenanyagokból áll, meg van olyan része, amik sejtekből, de a kettő nem elválasztható egymástól” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy

az, akinek antitest válasza van, blokkolni tudja a vírusnak a sejtekhez való kötődését, azaz neutralizálni képes a vírust.

Szerinte vannak olyan antitesttesztek, amelyek sok minden mást is mérnek, például olyat is, aminek semmi köze a vírusfertőzéshez, a Semmelweis Egyetem ilyet használt. „De ez is hasznos, például azt mutatja ki, hogy valaki átesett a fertőzésen, viszont ez az immunválasz nem ad neutralizáló védelmet. A főváros neutralizáló tesztelést végzett, ebből adódott az eltérő eredmény” – fogalmazott Falus András.

Mint mondta, a kínai vakcina esetén a teljesen inaktivált vírust használtak antigénnek, a Pfizernél pedig egy olyan molekulát, ami a tüskefehérjét megoldja. A vektoros vakcinák is elvileg bebújtatva egy másik vírusba ugyanezt használják.

Az a teszt, ami nem azt méri, hogy neutralizál-e a vírus, Falus András szerint nem alkalmas a védettség megállapítására.

Az immunológus úgy látja, a rendelkezésre álló adatok alapján a Fővárosi Önkormányzat mérése autentikusabb.

500 ezer idős magyar ember kapott helytelenül Sinopharm vakcinát,

arra nem voltak figyelemmel, hogy maguk a kínaik felhívták arra a figyelmet a használati utasításban, hogy 59 éves korig beadni – mondta Falus András, aki szerint ez egy súlyos szakmai hiba, amit újraoltással lehet orvosolni.

