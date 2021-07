Ismert jelenség a természetben, hogy ha egy faj olyan, számára idegen helyre kerül, ahol meg tud telepedni, akkor kis idő múlva követik őt a természetes ellenségei is – olvasható a Nébih oldalán. A parlagfű már hosszú évtizedek óta megtelepedett Európában, azonban

a természetes ellenségei eddig nem bukkantak fel.

A világon sok kutatás folyt már és jelenleg is sokakat foglalkoztat a parlagfű elleni biológiai védekezés témaköre. A tudományos eredmények alapján

a legígéretesebbnek egy bogár, a parlagfű-olajosbogár (Ophraella communa) tűnik a parlagfű elleni védekezésben.

Ez a faj Észak-Amerikából származik és már Európában is megjelent, stabil populációja Észak-Olaszországban, Milánó környékén alakult ki.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai az elmúlt években vizsgálták ezt a bogarat, elsősorban tápnövény-preferencia szempontjából. A vizsgálat eredménye szerint például a napraforgó még alternatíva hiányában sem felelt meg neki. A Nébih folytatja a biológiai védekezési lehetőségek keresését, ezért megállapodást kötött az ELKH (Eötvös Lóránd Kutató Hálózat) ATK Növényvédelmi Intézetével.

Az együttműködés célja a parlagfű-olajosbogár magyarországi előfordulásának felmérése,

illetve további vizsgálatok beállítása a bogár hazai viszonyok közötti életmódjának megismerésére.

A hazai előfordulásról tavaly már megjelent egy publikáció, viszont azóta újabb igazolt előfordulással még nem találkoztak a kutatók. A Növényvédelmi Intézet a közösségi médiában kéri a természetjárók és hobbi rovarászok segítségét a parlagfű-olajbogár felderítésére, a felhíváshoz a Nébih is csatlakozik. Az ATK Növényvédelmi Intézetének kutatói kérik a lakosság, a rovarászok, a gazdálkodók és a természetjárók szíves segítségét a tavalyi év őszén hazánkban is megjelent bogár hazai előfordulásának a pontosabb feltárásához. Mint olvasható, a bogár könnyen felismerhető, körülbelül fél centiméter hosszúságú, sárga, sárgásbarna színezetű, a szárnyfedőin fekete hosszirányú sávok láthatók. Főleg parlagfűn található meg, amelyen szabad szemmel is jól megfigyelhető.

Kérik tehát, hogy aki a bogarat látta, úgy küldje el – a parlagfubogar@atk.hu e-mail címre – annak pontos előfordulási adatait, a következőket: megfigyelési dátum, helyszín, valamint lehetőleg egy jó minőségű fénykép.

Nyitókép: Mohai Balázs