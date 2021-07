Hiánypótló térkép készült a Balatonról

A terepmunka és a felkutatás több éven át zajlott, a végleges listában 34 település több mint 120 illemhelye került be. A parti településeken kívül szerepel a térképen Hévíz és Tapolca is a Balatonnal való szoros kapcsolatuk miatt. A portál megjegyzi, hogy az illemhelyek között van kettő, ami biztosan nem üzemel, de remélhetően ez csak átmeneti állapot. A listába több olyan szabadstrandon üzemelő, így bárki által használható illemhely is bekerült, ami a kerékpárral túrázóknak, de más, a part közelében járóknak is hasznos lehet.

Az illemhelyek kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a nyári időszakban a kora délelőtti óráktól estig biztosítsák a szolgáltatásokat. Így nem kerültek be azok a strandi vécék, amik esténként és az év strand nyitva tartáson kívüli részében működnek nyilvánosan, de nyáron napközben csak strandbelépővel lehetne használni azokat.

A vécék harmada fizetős, ahol vagy valamilyen automatának, vagy közvetlenül egy „vécés néninek” illetve „vécés bácsinak” kell átadni a díjat. A térképen ezeket piros színnel jelölte a szerző. A díj 100 és 250 forint között szóródik. Több automata csak a meghatározott díjnak – 100, 200 forint – megfelelő érmét fogadja el.

Közel egyharmad a részesedése a hivatalosan ingyenes, de „adományokat” váró mosdóknak. A fizetési lehetőségre hol egy kitett tányér, hol egy „becsületkasszának” titulált doboz hívja fel a figyelmet. Ezt néhol még egy személy jelenléte is nyomatékosítja. Végül vannak olyan illemhelyek is, amelyek valóban ingyenesek. Ezeken a helyeken többnyire önkormányzati dolgozókkal oldják meg a folyamatos takarítást.

A portál a „Balatoni Vécékirály” díjat Balatongyöröknek adta. A község önkormányzata évek óta egyedüliként működtet az év 365 napjában, napi 24 órában, közvetlenül a Balaton parton egy kiváló minőségű, folyamatosan tisztán tartott illemhelyet. Amit ráadásul ingyenesen lehet használni.

A „Balaton Leglakályosabb Nyilvános Vécéje” díjat pedig a paloznaki önkormányzat főtéri vécéje érdemelte ki.

A balatoni illemhelyek teljes gyűjteménye a Balatontipp.hu oldalon olvasható.

