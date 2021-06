Kiderült, hogyan halad a magyar gyermekek oltása

Már több mint 32 ezer gyermeket regisztráltak oltásra a 12-15 éves korosztályból és több mint kétszázan már fel is vették az oltást – derült ki a szerdai hivatalos tájékoztatásból.

Orbán Viktor miniszterelnök még a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy megindulhat a 12–15 évesek önkéntes oltása, de hozzátette, külön oltási kampány számukra nem indul. A fiatalokat a vakcinainfo.gov.hu honlapon regisztrálhatják a szülők, meg kell adniuk a gyermek nevét, életkorát, taj-számát, lakcímét, valamint a szülő elérhetőségeit. A 15 év alattiak oltása jelenleg csak Pfizer-vakcinával lehetséges, időpontok folyamatosan foglalhatóak a kórházi oltópontokon.

"Az ország néhány oltópontján már vasárnap elkezdték a gyermekek oltását, és jövő héten már a házi gyermekorvosoknak is lesz lehetőségük arra, hogy saját pácienseiket beoltsák" – mondta Havasi Katlain, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nagy a szülői érdeklődés, sokan szeretnék, ha a nyár nyugodtan, gondtalanul telhetne és az ősszel is úgy engedhetnék iskolába a gyermekeiket, hogy nem kell attól tartani, hogy egy új mutáns esetleg a gyerekeknek is súlyosabb betegséget okoz. Azt tapasztalta, hogy azok a szülők, akik saját maguk oltását fontosnak tartották, elsőként keresték a védekezés lehetőségét a gyermeknek is.

"Ebben a korcsoportban az oltás hatékonysága jobb, mint a felnőtteknél, száz százalékban védettek lettek azok a fiatalok, akiket beoltottak, és a mellékhatások, illetve az oltási reakciók száma, súlyossága nem haladta meg a felnőtteknél tapasztalt oltási reakciókat" – mondta az elnök. Hozzátette, ha a nyári szünetet mindenki kihasználná arra, hogy védettséget szerezzen, akkor ősszel nem kellene a gyerekeinket karanténba zárni.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete közleményben is jelezte, támogatja a 12 év feletti korosztály Covid-19 elleni védőoltását. A kamaszok szociális kapcsolataik révén nagy szerepet játszanak a vírus tünetmentes átadásában, amely a víruscirkuláció fenntartásával kedvez újabb mutációk kialakulásának. Nyájimmunitást a fiatalok védőoltása nélkül nem érhetünk el, ráadásul a fertőzés kimenetele még gyermekeknél sem megjósolható, ezért hatékony és biztonságos védőoltás jelenlétében súlyos szakmai hiba a gyermekek természetes immunitására építeni. Ezért a HGYE javasolja a 12-18 év közötti korosztály oltását, különös tekintettel

a Covid-fertőzés szempontjából rizikócsoportokba tartozókra

akik külföldi utazáson, nemzetközi tömegrendezvényeken vesznek részt

hozzátartozójuk külföldön dolgozik

rizikócsoportba tartozó hozzátartozóval élnek együtt

nem estek át Covid-19 fertőzésen.

A fokozott fertőzőképességű Delta variáns már számos európai országban jelen van és a legnagyobb fenyegetést az oltatlanok számára jelenti. A mRNS oltás hatékonysága kiváló a fiatal korosztályban, a variánsok ellen is véd és a járvány őszi fellángolásának rizikója lényegesen meghaladja az oltás esetlegesen előforduló kockázatait – közölte az egyesület.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton