Orbán Viktor: azonnal indul a 12-15 évesek oltása - Kormányinfó

2021.06.10. 10:36

A miniszterelnök kezdte a Kormányinfót. Először a járványszámokról beszélt Orbán Viktor, közölve, a teljes átoltottság tekintetében az első helyen áll az EU-ban Magyarország, noha nem tekint erre a folyamatra versenyként.

"Az oltatja be magát, aki akarja, és aki akarja, be tudja" - szögezte le. "A járvány azok számára ért véget, akik beoltatták magukat. Akik nem oltatták be magukat, veszélyben vannak, akár életveszélyben is" - folytatta.

"Nyugati vakcinából még érkeznek adagok" - mondta Orbán Viktor, a mennyiségeket sorolva megjegyezte, akár harmadik-negyedik oltásra is sor kerülhet.

Bejelentette, a 12 év felettiek is olthatók már, erre nem indul külön kampány, a szülőknek kell ebben közreműködniük.

Közölte még, a második oltást fel nem vevőktől elveszik a védettségi igazolást.

Megállapította, az eurózónában 8 százalékos a munkanélküliségi ráta, Magyarországon 4,3, ez ma versenyelőny.

Bejelentette azt is, a védekezés helyett indul az újraindítás, két operatív törzs kezdi meg munkáját, ennek részleteiről szerdán beszélt már.