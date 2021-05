A legdivatosabb szandálok a 2021-es tavasz/nyári szezonra (x)

Tavasszal, ahogy egyre melegebb lesz az idő, a könnyebb és kényelmesebb ruhadarabokat részesítjük előnyben, és nagyon fontos a megfelelő lábbeli is. A melegebb időjárás új kihívásokat is hoz, gondoljunk csak az izzadó, megduzzadó és könnyebben fáradó lábakra… Ezeket a kellemetlenségeket azonban megfelelő lábbelivel megelőzhetjük! Természetesen egy nőnek nemcsak a kényelem a fontos, hanem az is, hogy divatos legyen, ezért meg kell találni azokat a fazonokat, ahol a komfort és a funkcionalitás trendi dizájnnal párosul. Ehhez adunk most pár ötletet.

Válaszd a lapos talpú fazonokat!

A nyári szezonok állandó szereplői a gladiátorszandálok és a görögös stílusú darabok. Szeretjük őket, mert kényelmesek és jól tartják a lábat. A Fashion Days női szandálok kínálatában biztosan találsz te is neked tetsző darabokat.

Tűsarok helyett vastag sarok

Mindennapos használatra a túl magas és túl vékony sarkú cipők nem praktikusak, ezeket tartogassuk csak a különleges alkalmakra, amikor az eleganciáé a főszerep. Napi használatra válassz inkább stabilabb, vastag sarkú szandált, ami sokkal kényelmesebb. Most már egészen változatos és elegáns fazonokat találsz ezekből is. Akár irodába, akár szórakozáshoz, de még elegánsabb alkalmakra is jó választás lehet.

Platformos szandál – a legjobb választás

A stylistok egybehangzó véleménye szerint a nyári szezon leguniverzálisabb lábbelije a platformos szandál. Készülhet juta, parafa vagy bármilyen más talppal, a lényeg, hogy a végeredmény egyszerre kényelmes és stílusos legyen. Egy ilyen lábbeli úgy emeli meg a magasságodat, hogy közben biztonságos járást is biztosít. Kiváló választás lehet egy textilborítású változat is, amiben lélegezhet a lábad.

Sportszandálok aktív programokhoz

Ha aktív kikapcsolódásra készülsz, akkor egy sportcipő mindenképpen kerüljön be a bőröndödbe. Ennek jó alternatívája lehet egy sportszandál, a Skechers vagy más sportmárka kínálatából. A flexibilis talp hosszú sétákon is kényelmes, a széles pántok biztosítják a stabil tartást, és a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően nagyon könnyű le- és felvenni.

+1 tipp: általános szabályok a cipővásárláshoz

Ha megvan, milyen lábbelire van szükséged, és akár szandálok, akár a női sportcipők között keresgélnél, érdemes betartani pár tippet:

Szandált mindig a délutáni órákban próbáj, mert ilyenkor duzzadtabb a láb. Ez biztosítja, hogy a választott szandál nem fog szorítani a használat során sem.

Mindig figyeld meg, mennyire hajlékony a talp, és milyen az eldolgozása a felső résznek: ügyelj rá, hogy ne legyenek olyan pontok, ahol kényelmetlen vagy nyomja a lábadat.

Nézd meg, milyen anyagú a cipő bélése, a láb izzadása miatt ez is fontos.

