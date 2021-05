Őszig hatályban marad a járvány elleni védekezésről szóló törvény - a nap hírei

Meghosszabbította a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályát az országgyűlés. A jogszabálymódosítás értelmében a törvény hatálya így a parlament őszi ülés szakának első ülésnapját követő 15. napig tart. Az Országgyűlés szerdától péntekig a 2022-es költségvetési javaslatot tárgyalja.

Megszavazta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely szeptember elsejétől minden 1-es típusú diabéteszes gyermeknek garantálja, hogy biztonságosan vehessen részt az óvodai és iskolai nevelésben - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Szintén keddi ülésén a parlament hatályon kívül helyezte a civil szervezetek működését szabályozó 2017-es törvényt. A jogszabályról az Európai Unió Bírósága tavaly kimondta, hogy jogsértő, mert hátrányosan megkülönbözteti és indokolatlanul korlátozza a szervezetek működését.

A Dél-pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: az oltatlanok miatt indulhat el a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Szlávik János főorvos fontosnak nevezte a lakosság nagyobb mértékű átoltottságát, mivel csak az akadályozhatja meg a járvány újabb fellángolását. (Az interjú hosszú, szerkesztett leirata itt olvasható és teljes hosszában meg is hallgatható.)

Egy nap alatt 64 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és újabb 382 embernél igazolták a kórokozót. 2.197 embert ápolnak kórházban, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 128 ezerre csökkent.

A szennyvízminták is azt mutatják, hogy lecsengőben van a koronavírus-járvány – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta: a 19. héten a kórokozó szennyvízben mért örökítőanyag koncentrációja enyhén csökkent országos átlagban és Budapesten is. Tájékoztatott, hogy már több mint 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra és 84 százalékukat be is oltották legalább az első dózissal.

Eddig 3,5 millió adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra – tájékoztatott a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. A vállalat több mint 4 hónapja, heti rendszerességgel szállítja Magyarországra a vakcinákat. (Az eddig érkezett és a még várható vakcinákról itt írtunk.)

Magyarország bővíti az együttműködést a Rheinmetall védelmi ipari óriásvállalattal – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor Budapesten fogadta a német cégcsoport elnökét, akivel az újgenerációs Lynx gyalogsági harcjárművek magyarországi gyártásáról, a hadiipari kutatás-fejlesztésről tárgyalt.

A kormány döntése értelmében azok az érettségizők, akik önhibájukon kívül, például koronavírus-fertőzés miatt nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgákon, még ebben a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek. A tárca közleménye szerint a májusi írásbeli érettségi vizsgák zökkenőmentesek voltak, sehol nem merült fel a fertőzés gyanúja.

Az előző negyedévhez képest 1,9 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye – közölte a KSH. Az egy évvel korábbihoz mérve a nyers adat szerint 2,3 százalékkal csökkent Magyarország bruttó hazai terméke. Varga Mihály pénzügyminiszter az idén éves szinten legalább 4,3 százalékos, jövőre pedig még erőteljesebb növekedésre számít.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországon adóemeléshez vezetne a globális minimumadó bevezetése, ezért azt a kormány elutasítja. Szijjártó Péter az OECD főtitkárával folytatott megbeszélés után hangsúlyozta: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az adókulcsok megállapítása nemzeti hatáskörben maradjon.

Tűzszünetre és az erőszak azonnali felszámolására szólít fel az izraeliek és a palesztinok között az Európai Unió. Josep Borrell külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az uniós külügyminiszterek rendkívüli tanácskozásán kijelentette: a Hamász és más iszlamista csoportok izraeli célpontok elleni rakétatámadásait, elismeri Izrael jogát arra, hogy megvédje magát. Az önvédelemnek azonban arányosnak kell lennie, és tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius jogot.