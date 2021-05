Íme a még Magyarországra érkező vakcinák adagjai és típusai

A kormányzati portál közölte: a Szputnyik V vakcinából rendelt kétmillió adagot már leszállították, és az ötmillió adag Sinopharm-vakcinából is már 4,5 millió megérkezett. Jelezték, aki Szputnyik oltást szeretne, az foglaljon minél előbb időontot erre az oltóanyagra, mert már csak korlátozott mennyiségben van a kórházi oltópontokon ebből a vakcinából.

Mint írták, kedden újabb 334 620 adag Pfizer, hétfőn 38 400 adag Janssen, múlt szombaton 1,2 millió adag Sinopharm vakcina érkezett.

"Ma már a vakcina nem akadálya annak, hogy valaki oltást kapjon. Az időpontfoglalóban jelenleg is foglalhatóak oltási időpontok a regisztráltak számára, és Magyarországon már hatféle vakcinával történik az oltás" - írták. Az oltási rend szerint most már bárkit olthatnak, az oltásra váró regisztráltak már interneten is tudnak időpontot foglalni.

A tájékoztatás szerint az uniós oltási ranglistán továbbra is a második Magyarország, a magyar lakosság átoltottsága már 48 százalékos, szemben a 31 százalékos uniós átlaggal. Eddig több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 84 százalékuk meg is kapta azt. Forrás: koronavirus.gov.hu

A magyar lakosság magas átoltottságának a pozitív hatása a javuló járványügyi adatokban is érzékelhető, a járvány harmadik hullámának leszálló ágában vagyunk - írták.

A négy európai gyártó - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen - közül a Pfizer szállította a legtöbb vakcinát, 3,5 millió adagot. Mivel a jelenleg alkalmazott vakcinák közül csak a Pfizer engedélyezett 16-18 év közöttiek oltására, május 13-tól ezzel a vakcinával kezdődött meg ennek a korosztálynak az oltása. A kedden érkezett Pfizer-vakcinákkal a regisztráltak első és második körös oltását fogják folytatni. A Janssen-vakcinát a honvédségi oltóbuszokon és a háziorvosoknál is használják.

Azt írták, a magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korában nyilvánosságra hozta a kínai és az orosz szerződéseket. Emellett a kormány arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ők is hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött vakcinaszerződéseket.

Hozzátették: "a baloldal hazugságaival ellentétben nem áll több millió adag vakcina a raktárakban", az eddig Magyarországra érkezett oltóanyagok nagy részét már beoltották első és második oltásokra, és minden, az országba érkező vakcinát rövid időn belül kiszállítanak az oltópontokra és a háziorvosokhoz. Az az oltóanyag, ami már az országban van, de éppen még nincs beoltva, az vagy második körös oltásra biztonsági tartalék, vagy éppen kiszállítás alatt van, vagy hatósági vizsgálat alatt áll és annak befejezésig nem engedélyezett az oltásra - húzták alá.

