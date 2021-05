Friss adatok: 75 ezerrel nőtt a beoltottak száma egy nap alatt

382 új fertőzöttet találtak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 955 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölték a központi tájékoztató oldalon.

Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 277 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 640 964 fő (9988-cal nőtt a számuk egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma pedig 128 714 főre csökkent (közel 9700-zal lettek kevesebben).

2197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (–64), közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen (–7).

A beoltottak száma 4 714 992 fő (75 693-an kapták meg az első oltásukat egy nap alatt), közülük 2 749 235 fő már a második oltását is megkapta (22 070-en 24 óra alatt).

Már több mint 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra és 84 százalékuk meg is kapta azt.

Kedden is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Kedden újabb Pfizer szállítmány érkezik.

