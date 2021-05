Benyújtotta az uniós helyreállítási alapra vonatkozó tervet az EB-nek a kormány

Benyújtotta az uniós helyreállítási alap igénybevételére kidolgozott magyar tervet az Európai Bizottságnak a kormány. A Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára elmondta: a dokumentum több mint 2500 milliárd forintnyi stratégiai fejlesztési projektet foglal össze a következő 6 évre. Ágostházy Szabolcs közölte: a magyar terv meghatározó eleme az egészségügyi rendszer további fejlesztése, erre a források 34 százalékát szánják. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar helyreállítási terv teljes mértékben megfelel a közös uniós célkitűzéseknek.

A szülés előtti 4. hétig a második védőoltást is megkaphatják a várandós kismamák - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, nemzetközi és szakmai tapasztalatok alapján módosították a várandósok és a szoptató kismamák koronavírus elleni védőoltásának ajánlását. Továbbra is érvényes, hogy az mRNS-alapú vakcinákat, vagyis a Pfizer és a Moderna oltóanyagát kaphatják meg a kismamák. A terhesség 12. hete után, vagyis a második trimeszter alatt kapják meg ezután is az első védőoltást.

Eddig 6 országgal sikerült megállapodni a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára elmondta: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország és Bahrein engedi a beutazást a magyar okmánnyal, Horvátország emellett elkéri az oltási papírt is, amelyen szerepel a két vakcina dátuma. Menczer Tamás hozzátette: a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorúak Törökországba minden korlátozás nélkül utazhatnak.

Megkezdi működését a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítvány - jelentette be a köztársasági elnök. Áder János, a szervezet alapítója közölte: a Regőczi István Alapítvány bírósági bejegyzése megtörtént, a szervezetnek már van számlaszáma és adószáma is, így mára az alapvető technikai feltételek rendelkezésre állnak ahhoz, hogy elkezdjen működni. Hozzátette: amikor az alapítvány létrehozását bő három hete bejelentették, 600 érintett gyermekről és 400 családról tudtak, de a helyzet azóta tovább romlott.

Hamarosan dönt a jelenleg folyamatos felülvizsgálat alatt álló négy, koronavírus elleni oltóanyagról, köztük az itthon is használt Szputnyikról az Európai Gyógyszerügynökség. A szervezet klinikai vizsgálatvezetője elmondta, hogy a közelmúltban befejeződött az orosz fejlesztésű vakcina klinikai vizsgálati adatainak kiértékelése, most a gyártási folyamattal kapcsolatos vizsgálatokat kezdik meg. A Szputnyik mellett a német CureVac, az amerikai Novavax, a kínai Sinovac vakcinát vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség. A szervezet tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a hírvivő RNS technológián alapuló vakcinák ígéretesnek mutatkoznak a koronavírus indiai változatával szemben. Ilyen technológiával a Pfizer, a Moderna és a CureVac oltóanyaga készült.

Vagyonjuttatásként kizárólagos állami tulajdonban lévő területeket kaphat az Országgyűlés elé most benyújtott törvényjavaslat szerint megalakuló Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány. Az innovációs tárca szerint összességében ugyanazokkal a funkciókkal épülhet meg Ferencvárosban a világ élvonalába tartozó intézmény első külföldi kampusza és a 8.500 egyetemi hallgató kollégiumi elhelyezését biztosító Budapest Diákváros. A két létesítmény bizonyos kiszolgáló funkciókon, például a sportcsarnokon és a konferenciaközponton osztozna. A közlemény úgy fogalmaz: az érintett városvezetők, Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina polgármester előtt nyitva áll a lehetőség, hogy akár már a jövő hétre tervezett egyeztetésen javaslatot tegyen a diákvárosi projektelem elhelyezésére és az önkormányzati tulajdonú területek felsőoktatási célú hasznosítására.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az Országgyűlésnek a szakképzési törvényt módosító javaslatait. A tárca közleménye szerint a megújult szakképzési és felnőttképzési rendszer még hatékonyabb működését célzó finomhangolása a rugalmasabb, szélesebb körű feladatellátást segíti. A duális partnerek tanulónként akár havi 250 ezer forintos adókedvezményben részesülnek, és diákigazolványt kaphatnak a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatásban résztvevők is. Ha az Országgyűlés elfogadja a módosításokat, azok júliustól illetve az új tanévben alkalmazhatók.

Németországban egyelőre nem ismerik el beutazásnál az uniós engedéllyel nem rendelkező védőoltásokat. A szövetségi egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a Szputnyik V- és a Sinopharm oltóanyaga nem mentesít a karanténkötelezettség alól. Jens Spahn hangsúlyozta, hogy ezeknél a készítményeknél nemcsak a betegség elleni védelem hatásosságát és a biztonságosságot kell igazolni, hanem azt is, hogy ugyanúgy erőteljesen csökkentik a kórokozó átadásának veszélyét, mint az unióban engedélyezett oltóanyagok.

A szokásosnál jó másfél hónappal később, augusztus 20. és 28. között rendezik meg idén a nyugat-csehországi Karlovy Varyban a hagyományos nemzetközi filmfesztivált. Az 55. filmszemle programját szintén a megszokottnál később, csak június 29-én hozzák nyilvánosságra. Karel Och, a fesztivál művészeti igazgatója azt mondta, hogy a szemlére a tavalyi év elején elkészült filmeket is meghívnak, mert a korlátozások miatt jelentős részük még nem került nézők elé, vagy csak szűk körben volt megtekinthető.