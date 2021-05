Kiderült, mikor lehet Horvátországba utazni az oltás után

Noha korábban az Infostart külügyminisztériumi közlésre is hivatkozva megírta, hogy Magyarország és Horvátország között szabad az út a beoltottak, illetve a koronavírus-fertőzésen átesettek számára, a konzuli szolgálat közzétette a két ország közti megállapodás részleteit, amelyekből kiderül, egyelőre még sincs akadálymentesség.

A HVG összefoglalójából kiderül, a Horvátországba utazáshoz - a kártyán túl - az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell - rajta mindkét oltás dátumával -, csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.

A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltás után már eltelt 14 nap.

A 7 év feletti kiskorúakkal kapcsolatban egyelőre nincs információ.

A konzuli szolgálat még arra is figyelmeztet, hogy a határon nyilatkozni kell az utazás időtartamáról és helyszínéről is, több napos tartózkodás esetén a szállás címéről is.

Országon belül mindkét ország állampolgárai azonos szolgáltatások igénybe vételére jogosultak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György