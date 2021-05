Müller Cecília: 16 éven aluliak is regisztrálhatnak, regisztrációjuk megmarad

Folyamatosan javuló járványadatok mellett is dolgozik az operatív törzs, közben az oltási kedv mintha lanyhulna (a korábbi 100 ezres oltásszám után kedden már alig több mint 45 ezer első oltást adtak be), ezért volt is mit mondania a járványhelyzetet kezelő testületnek.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese szavaiból kiderült, 477-en még mindig fittyet hánynak a maszkszabályokra, egy esetben pedig a rendőröknek üzletbezárással kellett élni. A kijárási tilalom megszegése miatt 104 személlyel szemben intézkedtek, s volt egy V. kerületi csendháborításos ügy is, 15 külföldi állampolgár bulizott egy norvég illető partyján.

Hatósági házi karanténban már kevesebb mint 20 ezer fő van, 1461 új karanténos lett kedden. Mobilon 1004 ember ellenőrizhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, már 4,9 millió vakcinaregisztrált van, 80 százalékuk már megkapta az első oltást.

Kedvezőnek nevezte a járványügyi adatokat, köszönhetően a védőoltásoknak és a védelmi intézkedéseknek.

Jelezte, az oltópontokon továbbra is lehet időpontot foglalni - érvényes regisztráció birtokában -, a Szputnyik, a Sinopharm és az AstraZeneca oltása elérhető.

Fiatalok

Estig még foglalhatnak a 16-18 évesek is, aki nem foglal időpontot, nem mehet el az oltópontra és nem veheti fel e védőoltást - figyelmeztetett Müller Cecília.

Azt még hozzátette, hogy

aki nem tölti be május közepéig a 16. születésnapját, de regisztrált, a regisztrációja megmarad,

de nem veheti fel az oltást egyelőre, a Pfizer oltását ugyanis eddig még nem engedélyezték 16 éven aluliak számára; ezzel arra utalt, hogy ez hamarosan változhat.

Szennyvíz

Friss szennyvízadatokat is közölt: örömmel tájékoztatott arról, hogy a fővárosban és a környezetében lévő kisvárosokban mért örökítőanyag jelenléte is csökken.

Kismamák

A gyermeket várók és a szoptatós kismamák számára új ajánlás van: a 12. hét után adják az első védőoltást (Pfizer vagy Moderna), ugyanakkor a második adagot is ajánlott beadatni még a várandósság ideje alatt, a 36. hét előtt "kerüljön sor" rá - fogalmazott az országos tisztifőorvos. Akinek nem adták be a szülés előtt a második oltást, annak a szülés után két héttel ajánlott az leghamarabb.

Tájékoztatója végén az ápolók nemzetközi napjáról is megemlékezett.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán