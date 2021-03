Iskola- és boltnyitás - íme a kormány friss bejelentései

A múlt heti Kormányinfón egy héttel toldották meg a járványügyi korlátozó intézkedések időtartamát. Hogy most mi jön, arról sok kisebb támpont van, de a kormányülésről semmi nem szivárgott ki. Most jött el az idő, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a részletekről beszéljen. Tartson velünk!

2021.03.25. 11:20

Eddig hány egészségügyi intézménybe hány önkéntes jelentkezett?

Gulyás Gergely: a kórházakba 500 fő jelentkezett. Az ő munkájuk is hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a védekezés. Bevontuk a rezidenseket, a medikusokat is. Most már a háziorvosok is rendelkezésre állnak.