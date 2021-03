Müller Cecília: indul a regisztráció lekérdezésére szolgáló portál

A csütörtöki Kormányinfón bejelentették az április derekán esedékes iskolanyitást, ám addig még el kell érni a 2,5 millió beoltott embert, ráadásul még a harmadik járványcsúcson sem vagyunk túl, rekordot döntött az egy nap alatti koronavírusos elhalálozások száma, és csúcsához közelít az aktív fertőzöttek száma is - napi járványadatok itt.

A délelőtti közléseket követően tehát az operatív törzsnek is volt miről beszélnie.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettes elmondta:

632 maszktalan emberrel találkoztak a rendőrök szerdán

vendéglátóhelyeken nem kellett intézkedni, ideiglenes bezárásra nem került sor, de mást bolttípus esetében sem

több mint 300 embert nem érdekelt a kijárási korlátozás

8378 hatósági házi karantént rendeltek el, mobilon 4800 ember ellenőrizhető.

Müller Cecília szerint "heroikus küzdelem" zajlik a járvány hulláma ellen, amely intenzív felszálló ágban van még mindig.

Az aggasztó számokért a brit mutánst tette felelőssé, szinte 100 százalékban ez fertőzi meg az embereket.

Kijelentette, sokszor következik be apró módosulás a brit variánsban, de a klinikai megjelenésében ez már nem okoz különösebb gondot, mint ahogy az afrikai és a brazil mutáns igen.

"Egy légtérben 15 percen túl 1 ember 4 másikat fertőz meg a brit mutáns jelenlétében, maszk nélkül" - nyomatékosította Müller Cecília.

Továbbra is kéri, hogy "ne adjuk tovább a vírust családtagjainknak, közösségeinknek", mert sokan kerülnek kórházba, lélegeztetőgépre.

Jelezte,

az egészségügyi dolgozók szinte mindegyike be van már oltva,

de most rendkívül nagy teher hárul rájuk, őket segíti, ha mások nem fertőződnek meg.

"A fegyelmezettségünk legalább olyan fontos, mint korábban, ha nem fontosabb" - mondta még.

Mint az a Kormányinfón is elhangzott, Müller Cecília levelet írt az időseknek, hogy ne maradjanak le az oltásról, közülük még sok százezren nem regisztráltak. Ugyanezt kérte most a pedagógusoktól is. (A 65 éven felülieknek egyébként a 69 százaléka van beoltva.)

Elmondta azt is, hogy a brazil mutánst továbbra sem mutatták ki Magyarországon, de

hét laboratóriumot kijelöltek arra, hogy mutánsokat keressenek.

A laboratóriumok felkészülése folyamatban van.

Bejelentést tett arról is, hogy

internetes felület indul arra, hogy a még nem oltott regisztráltak tudakolhassák regisztrációs állapotukat.

Aki csak pár napja regisztrált, de még nincs a rendszerben, nem kell aggódnia, aki viszont több hete nincs benne, az az adatvedelem@neak.gov.hu címre írhat, valószínűleg rosszul adta meg adatait - jegyezte meg Müller Cecília.

Az elérhetőség a koronavírus-tájékoztató portálon lesz látható.

Azt is kérte, a gyerekeknek minél több szabad téri programokat szervezzenek.

Kérdésekre és azok megválaszolására ezúttal nem került sor.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán